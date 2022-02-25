Fabio Chiarodia: Almanya'da rekorlar kıran genç İtalyan defans oyuncusu

Bundesliga tarihinde sadece iki kulüp Werder Bremen'den daha fazla puan topladı: Bayern Münih ve Borussia Dortmund.

Ayrıca Bayern ile birlikte Almanya'nın en üst liginde en çok oynama rekorunu paylaşıyorlar. Yine de 2021-22'de kendilerini ikinci ligde oynarken buldular. Geçen sezon küme düştüler.

Bu nedenle, Weserstadion'da, kulüp akademisinin yeni nesil yerli yıldızlar yaratma umuduyla özel ilgi görmesiyle birlikte bir yeniden yapılanma var.

Bu yapılanma, kulübün Aralık ayında Jahn Regensburg'a karşı 3-2'lik bir galibiyette daha fazla hissedildi.

Uzatma dakikalarında stoper Fabio Chiarodia, o sırada sadece 16 yaşında ve 188 günlük olmasına rağmen menajeri Ole Werner tarafından güvenilerek ilk maçı için yedek kulübesinden çağrıldı.

Bitiş düdüğü çalmadan önce Bavyera kışında topa sadece birkaç kez dokunabilmiş olsa da, Chiarodia'nın ortaya çıkışı, uzun süredir onu ünlü bir yetenek olarak gören yolculuğun ilk adımıydı.

Takım arkadaşları tarafından 'Das Kuken (The Chick)' lakaplı genç, sezon başından beri Werder ilk takım kadrosunda antrenman yapıyor. Juventus ve Chelsea de dahil olmak üzere seçkin Avrupa kulüplerinin gelişimini takip ettiği biliniyor.

ℝ𝕖𝕞𝕖𝕞𝕓𝕖𝕣 𝕥𝕙𝕖 𝕟𝕒𝕞𝕖



1️⃣6️⃣ years

6️⃣ months

5️⃣ days



Congratulations on becoming the youngest-ever player to make their #Werder debut, Fabio #Chiarodia! 💚 pic.twitter.com/kzwoyB7i0T — SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) December 11, 2021

Bremen'in sadece 50 kilometre batısında Oldenburg'da dünyaya gelen Chiarodia için tüm bunlar, ailesinin Venedik yakınlarındaki İtalyan kasabası Cinto Caomaggiore'den Aşağı Saksonya'ya taşınma kararı almasından 12 yıl sonra gerçekleşti.

Chiarodia'nın babası Ivano, şimdi kayınbiraderi Roberto ile şehir merkezindeki bir dondurma dükkanında çalışıyor. Ancak en küçük oğlunun kaderi, dokuz yaşında Werder tarafından Oldenburg altyapı takımlarından koparıldıktan sonra, yaşamak için futbol oynamaktı.

Werder'in resmi internet sitesine konuşan Chiarodia, "Amcam da benim gibi her zaman büyük bir Werder hayranı olmuştur" dedi. "Küçükken sık sık Weserstadion'a giderdim.

"Akademiye katıldığımda sevinç gözyaşları döktüm."

Oyuncunun olgunluğuna işaret ediliyor. Yükselişi boyunca Werder'in çeşitli yaş gruplarında takımlarına liderlik yaptı.

Doğal olarak sol ayaklı olmasına rağmen, her iki ayağıyla da rahat hissediyor. Giderek daha fazla modern koçun defans oyuncularından görmek istediği bir özellik olarak öne çıkıyor.

Bire bir durumlarla karşılaştığında rahat pozisyon alıyor. Ayrıca fiziksel olarak 186cm boyunda. Bu da kendisinden çok daha yaşlı olanların çevresinde tuhaf görünmediği anlamına geliyor.

İlk profesyonel sözleşmesini Ekim 2021'de imzaladı ve o günden beri A takım ile çalışmalarını sürdürüyor.

Chiarodia, "Soyunma odasına ilk kez girip kendimi tanıttığımda biri bana nereden geldiğimi sordu" dedi.

"İtalya olarak yanıtladım ve Avrupa Şampiyonası'nı kazandığımızdan beri bana İtalyan şarkıları söylemeye başladılar!"

Chiarodia'ya yardım etmede kilit rol oynayan Borussia Dortmund'un eski stoperi Ömer Toprak hakkında Chiarodia şunları söyledi: "A takımdaki ilk haftalarda hep suskundum, kimseyle konuşmadım. Biri bana soru sorarsa ancak cevaplıyordum.

"Çok gergindim ve beni rahatlatan o [Toprak] oldu. Bana çok yardımcı oldu."

Chiarodia, A takım için bir dizi hazırlık maçı oynamış olsa da, ilk maçı, bugüne kadarki tek rekabetçi maçı olmaya devam ediyor. Kulüp, U19 ile dakikalarını geliştirmeye odaklanırken onun A takımla antrenman yapmasına olanak sağlıyor.

Planları, muhtemelen 2022-23 sezonu için tam zamanlı olarak takımda yer almasını sağlamak.

Bu planla birlikte mevcut anlaşması son 18 ayına girmişken, onunla yeni bir sözleşme yapmak gerektiğinde kesinlikle yardımcı olacaktır.

Werder sportif direktörü Frank Baumann, Kicker'a verdiği demeçte, "Fabio, Avrupa'nın en iyi uluslararası kulüplerinin listelerinde yer alan en yetenekli oyunculardan biri" dedi.

Juve, geçmişte Almanya U15s kadrosuna çağrılmış olmasına rağmen, Chiarodia'nın İtalya milli takımının gelecekteki potansiyel bir yıldızının takımlarında olmasını kesinlikle çok isterdi.

İtalya'da ve Bremen'de hissedilen duygu, 'The Chick'in' yakında herkesin dilinde bir isim olacağı yönünde.

Werder, onu Bundesliga'nın en iyileri arasına yerleştirmeye yardımcı olabileceğini umuyor.

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