İtalyan futbolunun Real Madrid ile iki La Liga şampiyonluğu elde eden efsane teknik direktörü Fabio Capello, Portekiz basınından A Bola'ya verdiği demeçte ikinci Madrid döneminde Brezilyalı efsane forvet Ronaldo'yu satma kararının gerekçesini açıkladı. Ronaldo'nun kadınlara fazlasıyla düşkün olduğunu öne süren Capello, aldığı bu karardan ötürü hala kendisiyle gurur duyduğunu belirtti.

"Real Madrid'in teknik direktörü olmak gerçekten de çok büyük bir sorumluluk.

İkinci dönemimde Ronaldo'yu satmak ve Antonio Cassano'yu transfer etme kararıyla beraber takım ruhunu da yeniden kazandık. Milan'ın o dönemki sahibi Silvio Berlusconi, Ronaldo'nun ne durumda olduğunu sormak için beni aramıştı ve kendisini antrenmanlara veremediğini söylemiştim.

Partilere ve kadınlara çok düşkündü ve onu Milan'a almanın hatalı bir karar olacağını belirtmiştim. Ertesi gün gazetedeki manşetlerde Ronaldo'nun Milano'daki fotoğraflarını gördüm ve bu son derece komik bir durumdu"