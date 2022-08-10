Efsane teknik direktör, Pep Guardiola'nın uzun süredir hasret olduğu Şampiyonlar Ligi zaferine bu sezon ulaşacağını öne sürdü.

İtalyan futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fabio Capello, Il Mattino'ya verdiği demeçte bu sezon Şampiyonlar Ligi için favorisinin Manchester City olduğunu söyledi. Pep Guardiola'nın takımının Erling Haaland transferiyle birlikte öne çıktığını belirten Capello, Guardiola'nın Şampiyonlar Ligi'ni kazanamamak için hiçbir mazeretinin olmadığını söyledi.

Haaland'ın son derece güçlü ve hızlı bir oyuncu olduğunun altını çizen Capello, Guardiola'nın Şampiyonlar Ligi'ni daha önce Lionel Messi ile kazandığını belirtirken, Haaland ile bu başarıyı tekrarlayacağını söyledi. Manchester City'nin West Ham United ile oynadığı ilk hafta maçından oldukça etkilendiğini dile getiren Capello'nun bu kehanetinin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini ise zaman gösterecek.

How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)? 1-10

11-20

21-30

31-40

41+ 16391 Oylar Oy verdiğiniz için teşekkürler. Sonuçlar yakında paylaşılacak. How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)? 6% 1-10

21% 11-20

41% 21-30

21% 31-40

11% 41+ 16391 Oylar

Daha önce Barcelona'yı çalıştırdığı dönemde Avrupa futbolunun en büyük kupasını iki kez kazanan Guardiola, Katalan ekibinden ayrıldıktan sonra bu başarıyı bir türlü tekrarlayamamıştı. Hem Bayern Münih'te hem de Manchester City'de bu hedefe ulaşamayan Guardiola, City ile 2021 finalini oynasa da takımı bir başka İngiliz ekibi Chelsea'ye 1-0 mağlup olmuştu.