İtalyan futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fabio Capello, bir dönem şampiyonluğa taşıdığı Roma'nın Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho'yu eleştirdi.

Mourinho'nun oyuncularıyla olan ilişkisini ve kadrosuna yaklaşımını doğru bulmadığını açıklayan 75 yaşındaki futbol adamı, Mourinho'nun Roma'ya zarar verdiğini söyledi.

Ne söylendi?

Sky Sport Italiya'ya konuşan Capello, Mourinho'nun oyuncularını medya önünde eleştirmesinin doğru olmadığını söyledi:

"Mourinho oyuncularını medya önünde sürekli yerden yere vuruyor. Bu durum kulübe büyük bir ekonomik zarar veriyor.

"Ben teknik direktörlük yaptığım dönemde oyuncularımı basın aracılığıyla hiç eleştirmedim. Onları bire bir diyaloglarımızda eleştirdiğimde ise hep saygılı olmaya çalıştım.

"Oyunculardan taleplerimi bıkmadan ve yılmadan her defasında anlattım. İlk kuralım her zaman saygıydı.

"Oyunculara ve kulüp personeline saygı duyduğunuz zaman, onların da size saygı duymaya başladığını göreceksiniz."

Şampiyonluk yarışından koptu

Serie A'da oynadığı 26 maç sonunda 41 puan toplayan ve lider Milan'ın 15, Şampiyonlar Ligi potasının ise altı puan gerisinde yer alan Roma, ligde oynadığı son üç maçta üç beraberlik elde etmişti.

UEFA Avrupa Ligi grubunu ilk sırada tamamlasa da Bodo Glimt deplasmanından 6-1'lik yenilgiyle ayrılan Mourinho'nun takımı İtalyan basınında sert bir şekilde eleştirilirken, Mourinho ise topu oyuncularına atmıştı.

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