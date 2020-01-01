Fabio Capello: Bana en çok sorun yaratan oyuncu Ronaldo'ydu

İtalyan teknik direktör, Real Madrid'in başında olduğu dönemde Ronaldo'yla yaşadığı sorunları açıkladı.

Dünyaca ünlü teknik direktör Fabio Capello, kariyeri boyunca birçok yıldız oyuncuyla birlikte çalışma fırsatı yakalarken, hiçbirinin kendisine 'i çalıştırdığı dönemdeki Ronaldo kadar sorun yaratmadığını itiraf etti.

İtalyan teknik direktör, yıldız futbolcunun Ocak 2007’de ’a gönderilmeden önce beraber geçirdikleri altı ayla ilgili samimi açıklamalar yaptı.

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Sky Sports’ a konuşan Capello, “Antrenörlüğünü yaptığım en büyük yetenek Ronaldo’ydu,” ifadelerini kullanırken, “Ama aynı zamanda soyunma odasında benim için en çok problem yaratan oyuncuydu” sözlerini sarfetti.

Daha fazla takım

Ronaldo’nun gece hayatından şikayet eden Capello, “Sürekli parti yapardı. Bir gün Ruud van Nistelrooy bana gelip, ‘Koç, soyunma odası alkol kokuyor’ dediğinde ipler artık kopmuştu” dedi.

Brezilyalı efsanenin takımdan ayrılmasından sonra yükselişe geçtiklerini söyleyen Capello, “Ronaldo’yu Milan’a yolladık ve kazanmaya başladık. Ama yetenek açısından konuşacaksak, şüphesiz en iyisiydi” şeklinde konuştu.