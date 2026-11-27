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Fabio Cannavaro, Liverpool ile sözleşmesi bu sezonun sonunda, 30 Haziran'da bitecek olan 35 yaşındaki Hollandalı savunmacı Virgil van Dijk'ın geleceğine dair bir ipucu verdi.

Özbekistan'ın İtalyan millî takım teknik direktörü, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Onu Dünya Kupası'nda gördüm ve bana İtalya'da oynamak istediğini, bunun onu çok cezbettiğini söyledi. Van Dijk'ı Milan'da görmek güzel olur. Son yıllarda güçlü fiziğini olağanüstü hızıyla birleştirdi."

Cannavaro, 20 yıl önce Ballon d'Or'u kazandı. Juventus, Inter, Real Madrid, Parma ve Napoli'nin eski İtalyan savunmacısı o günü şöyle hatırlıyor: "France Football muhabiri, Real'in tesislerinden çıkarken beni durdurup arabama bindi: 'Sana bir şey söylemem gerekiyor, Buffon artık sana yetişemez. Kazandın ve röportajı yapmamız gerekiyor.' 'Yoksa Scherzi a Parte'de miyiz?' diye düşündüğümü hatırlıyorum. O yılki maçları yeniden izlediğimde kendime 'Aman Tanrım, ne kadar iyi oynuyormuşum' diyorum. Ama o zaman da biliyordum, bugün de biliyorum ki Zidane, Materazzi'ye kafa atmasaydı işim çok daha zor olurdu."

"Benim Ballon d'Or'um artık üç kat değerli. O zamandan beri hiçbir savunmacı kazanamadı ve bunun gelecekte nasıl gerçekleşebileceğini de göremiyorum. Belki Pau Cubarsí ile? O, kazanmamı en çok eleştiren şehir olan Barcelona'nın bir savunmacısı. Samuel Eto'o bunun bir maskaralık olduğunu söylemişti. Rahatsız oldum mu? Hiçbir zaman, eleştiriler beni hiç rahatsız etmedi. Şimdi gülüyorum, Maldini, Baresi ya da Cubarsí'nin Ballon d'Or'u kazanamaması benim suçummuş gibi görünüyor. Bunu herkesten çok hak eden başka hangi savunmacı vardı? Franco Baresi. 1994'te Brezilya'ya karşı oynadığı Dünya Kupası finali inanılmazdı. Ancak kazanmaya en çok yaklaşan Paolo Maldini'ydi: Milan, 2005'te İstanbul'da Liverpool'a karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi finalini kazansaydı…"

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"Bugün savunmacıların mesleki becerileri geriliyor mu? Bireysel teknik, koşu biçimi, önden ve yandan gelen toplara karşı savunma alışkanlığı üzerinde çalışmayı bıraktık. Her mevkinin kendine özgü özellikleri var ve bugün bazen kurtarış yapan bir kaleci yerine 70 metrelik degaj yapabilen bir kaleci tercih ediliyor. Benim için sorun yok ama kritik anda gol yediğinde şikâyet etmeyin."

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"Umut veren genç bir İtalyan var mı? Birkaç tane var ama isim vermeyeceğim. Size Özbekistan'da çalıştırdığım Khusanov'dan söz edeyim: fiziksel özellikleri olağanüstü ama işlenmesi gereken bir elmas. Her zaman saatte 300 kilometre hızla gidiyor. Bazen topu alıyor, bazense geç kalıp yan hakeme çarpıyor. Bunlar olur, normaldir, üzerinde çalışmak gerekiyor."

"Udinese'de Palma ile çalıştım mı? Büyük potansiyeli var ama oyunu okuma ve ceza sahasındaki bire bir mücadelelerde kendini geliştirmesi gerekiyor. Göreceğiz, futbol oynamayı bildiği kesin."

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"Scalvini ve Bastoni ile millî takımın savunması iyi durumda mı? İtalya çok gol yiyor, gerçekten çok fazla. Ama mesele savunma ikilisi değil, takım olarak düşünmek gerekiyor. Oyunculara at olmadıklarını ve presin belirli bir yöne yönlendirilmesi gerektiğini anlatmalısınız. Spalletti şöyle derdi: 'Prese gitmeyi düşünmekle prese gitmek arasında zaman kaybedersen zaten geç kalmışsındır.' İtalya'nın durumu böyle, topu yeniden kazanmak konusunda yeterince çalışmış değiliz ve ilk presimiz aşılırsa zorlanıyoruz."