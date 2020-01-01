Fabio Cannavaro: Herkesin gözü Messi'nin üzerindeyken ben Iniesta'yı izlerdim

Arjantini yıldız futbolu son 10 yılda domine etse de Real Madrid'in eski savunmacısı esas olarak onun takım arkadaşına hayran olduğunu açıkladı.

Fabio Cannavaro, 'nın eski yıldızı Andres Iniesta'ya olan hayranlığını açıkladı.

Pazartesi günü 36. yaş gününü kutlayan Iniesta, 2018'de Barcelona'dan ayrılıp Vissel Kobe'ye transfer olmuştu.

AS gazetesine konuşan Cannavaro, Iniesta için, "Mükemmel bir profesyonel ve çok alçakgönüllü bir oyuncuydu. Onu severdim" ifadelerini kullandı.

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"Herkesin gözü 'nin üzerinde olabilirdi ama ben Iniesta'yı izlerdim," diyen Cannavaro, "Messi'ye çok büyük saygı duyuyorum. Yeni jenerasyonun en iyilerinden biri. Ama Maradona farklı biri, çünkü futbol daha farklıydı. Onu asla başka bir oyuncuyla karşılaştırmam. Pele'yi hiç görmedim, ama Maradona'yu izledim, yedi yıl boyunca her maçını izledim. O en iyilerden biri değil, en iyisi," ifadelerini kullandı.