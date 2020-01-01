Fabio Cannavaro: Avrupa futbolunun sezon bitmeden başlaması zor

Guangzhou Evergrande Teknik Direktörü Fabio Cannavaro, Avrupa futbolunun Mayıs ayından önce başlamasına ihtimal vermiyor.

'in eski oyuncusu Fabio Cannavaro, koronavirüs nedeniyle Avrupa futbolunun sezon bitmeden başlamasını zor bir ihtimal olarak gördüğünü dile getirdi.

Futbol kariyerini Çin'in Guangzhou Evergrande takımında teknik direktör olarak sürdüren Cannavaro, COPE'ye verdiği demeçte koronavirüs nedeniyle Avrupa futbolunun yakın zamanda başlamasının zor olduğunu dile getirirken, Çin'deki güncel durumdan bahsetti:

"En az bir aylık süreçte dünyada neler olacağını kimse bilmiyor. Bu sürecin İtalya ve İspanya'da sona ermesi uzun sürecek. Avrupa futbolunun sezon bitmeden başlaması zor görünüyor."

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Daha fazla takım

"Guangzhou'daki virüs kontrol altına alındı ve hayat normale dönmeye başladı. Daha fazla kısıtlama yok ancak 14 gün evde karantinada kalmamız gerekiyor. İki gün içinde karantinam bitecek. Yurtdışından gelen herkes bunu yapmak zorunda. Evde kalmamız gerekli çünkü virüsü daha fazla insana bulaştırma fırsatı vermemiş oluyoruz."

ve 'ın eski oyuncusu Marouane Fellaini, geçtiğimiz hafta yapılan kontroller sonrasında koronavirüs testi pozitif çıkan ilk Çin Süper Lig oyuncusu oldu. 32 yaşındaki oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hayranlarına mesaj gönderdi:

"Koronavirüs testim pozitif çıktı. Çin'e geri döndüm ve hastanede tedavi görüyorum. Şu an benim için her şey yolunda gidiyor. Hayranlarıma, sağlık personellerine ve kulübüme ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. En kısa sürede aranıza dönmeyi umuyorum. Lütfen herkes güvende olsun."