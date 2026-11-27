Fabio Cannavaro, Liverpool stoperi Virgil van Dijk'in Dünya Kupası sırasında yaptıkları bir görüşmede Serie A'da oynamak istediğini söylediğini açıkladı. Hollandalı futbolcunun sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek. İtalya efsanesi, AC Milan'a transferinin heyecan verici olacağına inanıyor.

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Van Dijk'in gözü İtalya'da

Liverpool, Van Dijk'i takımda tutmakta zorlanabilir. Hollandalı stoperin uzun vadeli geleceğine ilişkin spekülasyonlar artarken, Milan'ın gelecek sezon öncesinde oyuncuyla ilgilenmeye başladığı bildiriliyor.

Eski İtalya millî futbolcusu Cannavaro, Gazzetta dello Sport ile yaptığı röportajda bu iddiaları daha da güçlendirdi. 2006 Ballon d'Or kazananı, Van Dijk'in İtalya futbolunda kendini sınama fikrine gerçekten ilgi duyduğunu açıkladı. Van Dijk'in Liverpool ile mevcut sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek. Bu da oyuncuyla ilgilenebilecek kulüplerin durumunu takip etmesine imkân tanıyor.

Cannavaro, Hollandalı oyuncunun Milan'a transferini destekliyor

Cannavaro, bu bilgiyi Dünya Kupası sırasında Liverpool savunmacısıyla bizzat yaptığı görüşmeden edindiğini anlattı. Kariyerinde Napoli, Parma, Juventus ve Inter formalarını giyen İtalyan efsane, Milan'ın Van Dijk için uygun bir adres olacağına inanıyor.

“Onu Dünya Kupası'nda gördüm ve bana İtalya'da oynama deneyimi yaşamak istediğini söyledi,” diyen Cannavaro, “Bu fikir onu çok cezbediyor. Van Dijk'i Milan'da görmek güzel olurdu,” ifadelerini kullandı.

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Fiziksel üstünlüğü ve Maldini kıyaslaması

Cannavaro, Van Dijk'in özelliklerini beğense de üst düzey savunmacıların zamanla nasıl değiştiğine dair açık sözlü bir taktik değerlendirme de yaptı. Kendi deneyimlerinden ve Paolo Maldini'yle ilgili bir anıdan yola çıkarak savunmada hızın hayati rolünü vurguladı.

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“Son yıllarda büyük fiziksel gücünü olağanüstü hızıyla birleştirdi,” diyen Cannavaro, şöyle devam etti: “Bir keresinde bir teknik direktör Paolo Maldini'ye ‘Dönüşlerin kötü’ demiş. O da ‘Hocam, topa yetiştiğim sürece sorun yok’ diye yanıt vermiş.”

Cannavaro, hataları telafi etmek için hıza güvenmenin, kariyerin ilerleyen dönemlerinde kaçınılmaz bir sorun yaratabileceği uyarısında bulundu. “Benim için de aynıydı,” diye ekledi. “Çok hızlı olduğunuzda teknik bir hata yapmayı göze alabilirsiniz. Sorun, o hız artık kalmadığında ortaya çıkar.”

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Van Dijk'in geleceğinde sırada ne var?

Van Dijk'in Liverpool ile sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar sürdüğü için kulüp, oyuncunun yakın geleceği konusunda hâlâ güçlü bir konumda. Ancak Milan'ın gelecek sezona yönelik olduğu bildirilen ilgisi , İtalyan ekibinin yakında Liverpool'un kararlılığını sınayabileceği anlamına geliyor. Van Dijk'in Serie A'ya duyduğu ilgi doğrultusunda harekete geçip geçmeyeceği ise henüz belli değil.