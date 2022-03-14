Liverpool'un yıldızı Fabinho, Real Madrid'e imza atmadan önce Jose Mourinho ile yaptığı ilk görüşmede pijamalarıyla nasıl hazırlıksız yakalandığını anlattı.

Brezilyalı orta saha oyuncusu, 2013'te Rio Ave'den kiralık olarak Madrid'e kısa bir süre için gitti ve A takım için sadece bir kez, Castilla için ise 30 kez forma giydi.

Artık Liverpool ile Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig şampiyonu olan Fabinho, geriye bakıp Real Madrid'e attığı imzanın öncesinde öncesinde Mourinho ile resmî olmayan bir kıyafetle yaptığı görüşmeye gülebilir.

Neler oldu?

FourFourTwo'ya konuşan Fabinho, anısını şu sözlerle anlattı:

"Portekiz'e geldik ama Rio Ave'de sadece iki hafta, en fazla üç hafta kaldım.

"Diğer Brezilyalılarla barbekü partisi yaptım. Ardından menajerim aradı ve Real Madrid Castilla'nın sağ beke ihtiyacı olduğunu, bununla ilgilenip ilgilenmediğimi bilmek istediğini söyledi.

"Sonraki gece, Lucio Araujo [eski Chelsea ve Barcelona orta saha oyuncusu Deco'nun kardeşi] geldi ve eşyalarımı toplamam gerektiğini söyledi. Çünkü Jorge Mendes sabahın erken saatlerinde arabayla yoldaydı.

“Ona, 'Bir sorun mu var?' dedim. Kimse tek kelime etmedi. Yola çıktığımız da ise Mendes, Madrid'e seyahat ettiğimizi ve onlar için imza atacağımı söyledi.

"Bunu anlatmak için Brezilya'daki annemi aradım ve o ağlamaya başladı.

"Kimse bu kadar kısa sürede bu kadar büyük bir şeyin olmasını beklemiyordu. Benim için çok özel bir andı.”

"Madrid'deki otele gittik ve uyurken birinin kapıyı çalmasıyla uyandım.

"Gözetleme deliğinden baktım ve inanamadım. Gelenler Mendes ve Jose Mourinho'ydu!

“Hâlâ pijamalarım üzerimdeydi, onunla tanışmaya hiç hazır değildim. Ne diyeceğimi bile bilmiyordum.

"Beni ağırlamak istedi. Hâlâ biraz utangaçtım ve onunla böyle tanışacağımı hiç düşünmemiştim!"

Sonra ne oldu?

Fabinho, Madrid'de A takımda yer bulamayınca 2013'te Rio Ave'ye döndü ve ardından Monaco'ya kiralık verildi.

2015'te Monaco'ya kalıcı olarak imza atan Brezilyalı orta saha, 2018'de ise Liverpool'a transfer oldu.

Tecrübeli futbolcu, Liverpool'da Jürgen Klopp'un düzenli oyuncusu oldu ve şu ana kadar kulüp için toplam 155 maça çıktı.

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