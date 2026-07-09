Fabinho, Real Madrid’e göz kırpıyor: Kim dünyanın en büyük kulübünde oynamayı hayal etmez ki?

Brezilya milli takımının orta saha oyuncusu Fabinho, Suudi Arabistan’ın Al-Ittihad kulübündeki kariyerinin sona ermesinin ardından, Real Madrid forması giymeyi yeniden istediğini ima ederek, bu takıma geri dönme olasılığının kapısını araladı.

Fabinho, Brezilya milli takımıyla 2026 Dünya Kupası'na veda etmişti. Ardından, Al-Ittihad ile olan sözleşmesinin sona ermesi ve yenilenmemesi nedeniyle geleceği hakkında konuştu ve bu yaz transfer döneminde serbest oyuncu statüsüne geçti.

Al-Ittihad, Fabinho'nun ayrılışını resmi olarak açıklamamış olsa da, Suudi basındaki tüm haberler Brezilyalı yıldızın "Al-Amid Kalesi"ndeki serüveninin sona erdiğine işaret ediyor.

Fabinho, "El Chiringuito" programına verdiği ve "Mundo Deportivo" gazetesi tarafından aktarılan demeçte şunları söyledi: "Real Madrid mi? Kim Real Madrid'de oynamak istemez ki? O, dünyanın en büyük kulübü. Şimdi düşünmek ve menajerimle geleceğim hakkında konuşmak için vaktim var."

Fabinho'nun adı İspanyol kulübüyle ilk kez anılmıyor. 32 yaşındaki oyuncu, kariyerinin başlarında Portekiz'in Rio Ave takımından kiralık olarak Real Madrid'in "Castilla" takımına katılmış ve kulüpten ayrılmadan önce A takımda bir maçta forma giymişti.

Daha sonra Fransız takımı Monaco’ya transfer olan Fabinho, burada dikkat çekici bir performans sergiledi. Ardından kariyerinin en başarılı dönemini İngiliz takımı Liverpool’da geçirdi ve bu takımla Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig başta olmak üzere birçok şampiyonluk kazandı.

2023 yazında Fabinho, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'na katıldı.

Fabinho’nun adı şu anda Real Madrid’in transfer listesinin başında yer almıyor olsa da, bedelsiz bir transferle takıma katılması, özellikle de engin tecrübesi ve defansif orta saha pozisyonunda oynayabilme yeteneği göz önüne alındığında, kulübe herhangi bir mali yük getirmeden onu cazip bir seçenek haline getirebilir.