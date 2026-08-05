Ittihad Kulübü, mevcut yaz transfer döneminde yabancı transferlerine, geleneksel rakibi Al-Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo'nun sahibi olduğu bir Portekiz kulübünden başladı.

Suudi "Al-Riyadiyah" gazetesi, İspanyol ekibi Almeria'nın orta saha oyuncusu Senegalli Dion Lopy'nin, bugün çarşamba günü Ittihad Kulübü'ne transfer sözleşmesini imzaladığını yazdı.

Gazete, Lopy'nin önümüzdeki 4 sezonu kapsayan ve 2030'da sona erecek bir sözleşmeye imza attığını, transferin ise Ittihad Kulübü tarafından birkaç taksitte ödenecek 13 milyon euro karşılığında gerçekleşeceğini açıkladı.

Senegalli orta saha oyuncusu, Ittihad'ın mevcut yaz transfer döneminde yaptığı ilk yeni yabancı transfer olarak kabul ediliyor; zira kulüp, Kıbrıslı Limassol'dan kiralık olarak bulunan Kamerunlu savunmacısı Stephane Keller'in sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu işletmişti.

İşin ilginç yanı, Ittihad'ın ilk yabancı transferinin, Cristiano Ronaldo'nun hisselerinin %25'ine sahip olduğu kulüpten gelmesi; öte yandan Ronaldo'nun kulübü Al-Nassr ise şu ana kadar herhangi bir yaz transferini gerçekleştirmeyi başaramadı.

Dion Lopy, geçen sezonun sonunda sözleşmesinin bitmesiyle takımdan ayrılan Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho'nun yerine gelecek.

24 yaşındaki Dion Lopy ağırlıklı olarak defansif orta saha mevkiinde oynuyor, ayrıca ön libero mevkiinde de başarılı; bu da takımın o bölgedeki seçeneklerini güçlendiriyor.

Senegalli oyuncu, Stade Reims'ten geldiği 2023 yılından bu yana Almeria forması giyiyor; bu süreçte takımıyla 105 maça çıktı, 4 gol kaydetti ve 6 asist yaptı.