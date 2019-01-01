Fabinho: Jürgen Klopp beni "Dyson" olarak çağırıyor

Bu sezonki performansıyla Liverpool'un vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başaran Fabinho, daha fazlasını başarabileceğini umduğunu söyledi.

'un başarılı orta saha oyuncusu Fabinho, takım içinde "Dyson" lâkabıyla çağrılmaya başlanması hakkında konuştu.

Liverpool'un resmi sitesine konuşan 26 yaşındaki oyuncu, kendisine koyulan "Dyson" lâkabı için, "Birkaç kişi beni böyle çağırıyor. Takım içinde daha çok "Flaco" olarak biliniyorum; ama kulağa hepsi havalı geliyor" yorumunu yaptı.

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Dyson lâkabını Jürgen Klopp'tan önce başka bir oyuncunun kullandığını belirten Fabinho, "İlk söyleyen sanırım James Milner'dı. Güzel bir lâkap; ama takımın çoğu Flaco'yu kullanıyor. Bunu başlatan da Virgil van Dijk'tı, ardından herkes bana öyle seslenmeye başladı" dedi.

Liverpool'un Premier Lig'de geçtiğimiz hafta 'yi 3-1 yendiği maçta takımının ilk golünü atan ve gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Brezilyalı futbolcu, "Bu sezonun daha farklı olmasını istiyorum. Takıma ve lige adapte olmuş durumdayım. Bireysel olarak gelişmeye devam etmek ve takımıma daha fazla yardım etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Aldığım övgüler beni mutlu ediyor," diyen Fabinho, "Ancak hâlâ kendimi daha fazla gelişmek istiyorum. İnsanın her zaman kendisini geliştirme olanağı vardır. Hâlâ gencim ve daha iyi bir oyuncu hâlini almayı hedefliyorum. Takımın dışında kişisel hedeflerim de bulunuyor, bu yüzden takımıma sunacak daha çok şeyim var" şeklinde konuştu.