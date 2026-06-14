Fabinho itiraf ediyor: Fas, top olmadan bizi çok koşturdu

Brezilya milli takımının orta saha oyuncusu ve Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad takımında forma giyen Fabinho, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda 1-1 berabere biten maçta Fas'ın sergilediği performansı övdü.

Fabinho, basına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Öncelikle Faslı oyunculara teşekkür etmeliyiz, çünkü onlar sayesinde Brezilya'nın orta sahası hakimiyetini kuramıyormuş gibi göründü."

"Fas milli takımını övmeliyiz, çok iyi bir takım. Belki de açılış maçı olması ya da hava sıcaklığı etkili faktörlerdi, ancak çok harika oynayan Fas'a büyük bir övgü veriyorum" diye ekledi.

"Topu iyi korudular ve çok fazla kaybetmediler, bu da bizim topsuz çok fazla koşmamıza neden oldu" diye devam etti.

Neymar'ın fiziksel durumu hakkında Fabinho şunları söyledi: "Ben doktor değilim, bu yüzden bu konularda detaylı konuşamam çünkü bilmiyorum, ancak gördüğüm kadarıyla iyi görünüyor ve iyi bir şekilde iyileşiyor."

"Sadece soyunma odasında olması bile bize çok yardımcı oluyor, çünkü bir kaptan gibi konuşuyor. Umarım çabuk geri döner" diye ekledi.

Al-Ittihad oyuncusu, Fas milli takımıyla karşılaşmanın zorluğuna da değinerek şunları söyledi: "Bunun çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Fas, Katar Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi, bu yüzden onunla karşılaşmanın karmaşık olacağını ve belki de turnuvadaki en zor maçımız olacağını biliyorduk."

Ayrıca okuyun... Suudi gazeteci: Bouaadi'nin yeri Barcelona'da ve Fas Dünya Kupası'nı kazanacak

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Haiti ve İskoçya milli takımlarına büyük saygı duyuyoruz ve bu maçlarda galip gelmek için iyi hazırlanmamız gerektiğini biliyoruz, çünkü Brezilya'nın hedefi her zaman galip gelmek ve grubu lider olarak tamamlamaktır."

İkinci yarıda oyuna girmesinin ardından aldığı övgülerle ilgili olarak Fabinho şunları söyledi: "İlk yarıda neler olduğunu biraz okuyup anlamak için zamanım oldu, bu yüzden maçın gerektirdiklerine uyum sağlamak daha kolay oldu."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Takıma, savunma hattını korumak, ikinci toplara dikkat etmek ve boşlukları kapatmak gibi kendime özgü özelliklerimle yardımcı olmak için her zaman ciddiyetle ve güçle sahaya çıkmaya çalışıyorum. Ülkemin milli takımına yardımcı olmak için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum ve bunu yapmaya devam edeceğim."