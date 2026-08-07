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Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Fabinho, Doumbia ve El-Gamdi'nin ardından: Yeni bir orta saha oyuncusu İttihad'ın sezonunu tehdit ediyor

Al-Jazira - Al Ittihad
Al-Jazira
Al Ittihad
AFC Şampiyonlar Ligi Elemeleri
F. Al-Ghamdi
H. Al Ghamdi
Fabinho
M. Doumbia
Premier Lig
Neom SC
Birleşik Arap Emirlikleri
Suudi Arabistan
Brezilya
Mali

"Kaplanlar"ı tedirgin eden yeni bir kriz

Ittihad, yeni futbol sezonunda; Brezilyalı Fabinho, Malili Mamadou Doumbia ve Suudi Hamed el-Gamdi'den sonra orta sahada yeni bir oyuncuyu daha kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Ittihad, Fabinho'nun ayrılması, Doumbia'nın geçen sezon sonundan bu yana devam eden sakatlığı ve el-Gamdi'nin hazırlık kampı sırasında ön çapraz bağlarından sakatlanmasının ardından orta sahada ciddi bir kriz yaşıyor.

Suudi Arabistan'ın "El-Riyadiye" gazetesi, orta sahada yeni bir oyuncunun daha kaybedilme ihtimalinin bulunduğunu ortaya çıkardı: Faysal el-Gamdi.

Gazete, Neom kulübünün Ittihad'dan, oyuncusu Faysal el-Gamdi'nin hizmetlerini gelecek sezon sonuna kadar kiralık olarak almak istediğini talep ettiğini açıkladı.

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AFC Şampiyonlar Ligi Elemeleri
Al-Jazira crest
Al-Jazira
ALJ
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT

Ittihad'ın teklifi kabul etmesi durumunda takım orta sahada büyük sıkıntı yaşayacak; zira sakatlık ve ayrılıklardan oluşan bir dizi eksiklik nedeniyle yeni Senegalli transfer Dion Lopy kendini yalnız bulacak.

Faysal el-Gamdi, geçen sezon özellikle Portekizli teknik direktör Sergio Conceição yönetiminde bazı forma şansları bulmuştu ve bu şansların gelecek sezon artması bekleniyordu.

Ittihad'ın yeni sezona önümüzdeki salı günü, AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına kalifiye olma amaçlı ön eleme turunda Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El-Cezire ile karşılaşarak başlayacağını belirtelim.

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