Fabien Farnolle gözyaşlarını tutamadı! Slovenya'da ırkçı saldırı!

Yeni Malatyaspor'da kaleci Fabien Farnolle'ye Slovenya'da ırkçı saldırı yapılırken Beninli kaleci soyunma odasında gözyaşlarını tutamadı.

UEFA 2. Tur mücadelesinde Olimpija Ljubljana karşısında sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan tur atlarken maç sonunda istenmeyen bir olay yaşandı.

Bir grup Olimpija taraftarı kaleci Fabien Farnolle'ye ırkçı saldırı yaparken Beninli kaleci maçın ardından gittiği soyunma odasında gözyaşlarını tutamadı.

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Yaşanan olayı değerlendiren Farnolle, "Maç esnasında baskı olacaktır ama bu yaşananlar utanç duyulması gereken şeyler. Bunu tüm ülkeye mal etmek doğru olmaz ancak beyaz ya da Afrikalı ayrımı yapmak gerçekten utanç verici. Biz buraya futbol oynamaya geliyoruz" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Sergen Yalçın da, "Bugün üzücü bir olay da yaşandı. Kalecimize ırkçı bir saldırıda bulunmuşlar. Kenardan maymun hareketi mi ne yapmışlar. Çocuk içeride ağlıyor. Avrupa'da bunun yaşanmasını yadırgadık" dedi.