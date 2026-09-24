Güvenin ve hırsın boyutunu yansıtan cesur bir açıklamayla, İspanyol orta saha yıldızı Fabian Ruiz sessizliğini bozarak kendisini 2026 Ballon d'Or yarışına güçlü bir şekilde dahil etti. Bu sezon Paris Saint-Germain ve İspanya Milli Takımı ile her şeyi kazanan oyuncu, hayalinin meşru olduğunu ve forvetlerin ödülü tekeline alma döneminin sona erdiğini düşünüyor.

Ballon d'Or'un sahibinin kim olacağı konusundaki tartışma erkenden başlarken, Lamine Yamal, Kylian Mbappe, Harry Kane, Rodri ve Ousmane Dembele gibi ağır isimler arasında listeye yeni bir isim güçlü bir şekilde çıkıyor: İspanyol Fabian Ruiz.

Paris Saint-Germain oyuncusu, İspanyol "AS" gazetesi kendisine bireysel anlamda en değerli ödülü kazanma ihtimalini sorduğunda gülümsemesini gizlemedi ve takım arkadaşı Aymeric Laporte'un meşhur tarzıyla şöyle yanıt verdi: "Neden hayalini kurmayalım?"

Fabian, uzun söyleşisinde şunları söyledi: "Gerçek şu ki, takım düzeyinde son yıllarda en çok kupa kazanan oyuncu bendim, sanırım yedi kupa oldu. Bu sezondan ve elde ettiklerimden çok mutluyum, Paris Saint-Germain'de ve milli takımda önemli olduğumu hissediyorum, bu her oyuncu için önemli."

Şöyle ekledi: "Ballon d'Or muhteşem bir ödül, her oyuncunun kazanmayı dilediği bir şey. İnsanların benim hakkımda konuşması, emeklerimin takdir edilmesi beni mutlu ediyor. Sezonu mümkün olan en yüksek sırada bitirmeye çalışacağım, peki neden bunun hayalini kurmayayım? Size yalan söylemeyeceğim, tıpkı başka herhangi bir meslekte olduğu gibi, tüm oyuncular emeklerinden dolayı takdir edilmeyi sever."

Forvetlerin tekelinin sonu

Endülüs'ün Los Palacios şehrinin evladı olan Fabian Ruiz, futbolun değiştiğine ve bireysel ödüllerin artık yalnızca gol atanlara özgü olmadığına inanıyor. Bu görüşünü, milli takım arkadaşı Rodri'nin 2024'teki taçlandırılmasıyla ve ondan önce Luka Modric ile örneklendirdi.

Şöyle açıkladı: "Son yıllarda diğer mevkiler büyük önem ve değer kazanmaya başladı, bence bu son derece önemli bir şey. Takım, yedekler de dahil olmak üzere 11 oyuncudan oluşur ve bence bir defans oyuncusu veya kaleci, bir forvetten daha az önemli değildir. Bu, futbol dünyası için, özellikle de genç oyuncuların yalnızca gol atmaya değil, diğer mevkilere de bakmaları açısından önemli bir konu. Maçlar gol atarak kazanılır ama sonuçta zafer tüm takımın emeğidir."

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Dembele ve soyunma odasının ruhu

Geçen yıl ödülü kazanan ve Fabian'ın buna yakından şahit olduğu rakibi ve Paris'teki takım arkadaşı Ousmane Dembele hakkında şunları söyledi: "Ousmane son derece cana yakın biri ve her zaman takım çalışmasının bireysel ödüllerin anahtarı olduğunu, takımının yardımı olmasaydı bunu başaramayacağını söyler. Bunu fazlasıyla hak etti."

Otuz adayın "haklı bir sebeple orada olduklarına ve muhteşem bir sezon geçiren seçkin oyuncular bulunduğuna" inanmasına rağmen, Fabian Parc des Princes soyunma odasına olan bağlılığını gizlemedi: "Eğer soyunma odasındaki takım arkadaşlarımdan biri kazanırsa, bu çok daha iyi olur."

Enrique ve De la Fuente'nin izi

Fabian, bu sezonki patlamasında merkezi bir rol oynayan iki teknik direktörün, Paris'te Luis Enrique'nin ve milli takımda Luis de la Fuente'nin büyük katkısını unutmadı.

Saint-Germain ile Şampiyonlar Ligi finalinde ve Dünya Kulüpler Kupası finalinde ilk 11'de yer aldı ve "La Roja" ile olağanüstü bir rakam taşıyor; 50 maçta hiç mağlubiyet yaşamadı.

Bu rakama şaka yollu şu yorumu yaptı: "Bazen bu seriyi bozmamak için yüksek sesle söylemek istemiyorum, ama evet, milli takımla 50 maç yenilgisiz. Umarız daha uzun süre devam eder. Bu benim için iyi olur, ama her şeyden önce milli takım için."

Sözlerini bir minnettarlık mesajıyla bitirdi ve De la Fuente'nin EURO 2024 öncesinde kendisi hakkında söylediği meşhur sözü hatırladı: "Eğer adı Fabian olmasaydı, çok daha ünlü olurdu."

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Şöyle dedi: "Bunu her zaman söyledim, insanlardan gördüğüm sevgiden mutluyum, benim için önemli olanların, bana yakın olanların takdirini kazanıyorum: teknik direktörlerim, takım arkadaşlarım. Benim için en önemlisi bu, her gün birlikte vakit geçirdiğim kişiler. İnsanın emeğinin takdir edilmesi her zaman güzel bir şey."