Brighton & Hove Albion, İtalya ikinci liginde kiralık olarak sezona etkileyici bir başlangıç yapan Juventus’un yükselişteki hücum oyuncusu Adin Licina’yı yakından takip ediyor. Fabian Hurzeler’in ekibi, Alman genç oyuncu için kış transfer döneminde bir girişimde bulunmayı değerlendirirken Bundesliga temsilcisi RB Leipzig ve İngiltere’deki rakiplerinin güçlü rekabetiyle karşı karşıya.

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Brighton, yükselen Alman yeteneğin peşinde

TEAMtalk'ın haberine göre Brighton ve Leipzig, performans verilerini ve maçlardaki oyununu yakından takip ettikleri 19 yaşındaki Alman genç millî oyuncuyu transfer listelerine aldı. Bu sezonu Serie B ekibi Cremonese'de kiralık geçiren, sağ kanatta veya ofansif orta saha olarak oynayabilen genç futbolcu, şimdiden iki gol ve bir asist kaydetti. Adı açıklanmayan iki Premier League kulübü de oyuncuyu kadrosuna katmaya “çok istekli”.

Bedelsiz transfer, satıştan elde edilecek geliri kâra dönüştürüyor

Bayern Münih'in altyapısından yetişip Şubat 2026'da bedelsiz olarak Torino'ya giden Licina'nın Juventus ile sözleşmesi 2029'a kadar sürüyor.

Juventus onu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı için genç oyuncunun satışından elde edilecek gelir, kulübün bilançosunda tamamen kâr olarak görünecek. Ancak Bayern, anlaşmaya sonraki satıştan yüzde 30 pay alma maddesi koydu.

Bu madde, oyuncunun piyasa değerinin yazdan bu yana hızla yaklaşık 10 milyon avroya yükselmesinde etkili oldu. Hurzeler yönetiminde genç yetenekleri geliştirme konusunda başarısını kanıtlamış modelini sürdüren Brighton ve Leipzig, kış döneminde yapılacak bir anlaşmayı İtalyan devi görüşmeyi kabul ederse gerçekçi bir ihtimal olarak görüyor.

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Kiralıktan geri çağırma ihtimali, kışın ayrılığını zorlaştırıyor

Henüz resmî bir teklif yapılmamış olsa da İngiltere ve Almanya'dan artan ilgi, Juventus yönetiminin genç oyuncunun yakın geleceğini nasıl şekillendireceğine yakında karar vermesini gerektiriyor.

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Ocak ayında kalıcı transferine onay vermek için Juventus'un Cremonese'deki sezonluk kiralık sözleşmesini erken sonlandırması gerekecek. Kulüp yöneticileri ise gelişimini daha iyi değerlendirmek amacıyla sezonu Serie B'de tamamlamasını tercih edebilir.

Öte yandan kaynaklar, oyun kurucunun kendisini Premier League'de sınama fikrine sıcak baktığını belirtiyor.

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Yükselme mücadelesi, Torino'daki kararı şekillendiriyor

Şimdilik Licina, Cremonese'nin Serie A'ya yeniden yükselmek için istikrarlı bir mücadele vermesine yardımcı olmaya tamamen odaklanmış durumda. Önümüzdeki haftalardaki performansı, İngiltere ve Almanya'daki taliplerinin yeni yılda kış transfer dönemi açıldığında ilgilerini somut adımlara dönüştürüp dönüştürmeyeceğini belirleyecek. Öte yandan yükselişini aynı hızla sürdürmesi, Juventus'u gelecek yaz onu kendi A takım kadrosuna almaya ikna edebilir.