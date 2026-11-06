Fabian Hurzeler, Brighton'ın UEFA Konferans Ligi'nde Getafe karşısında aldığı zorlu 1-0'lık galibiyetin ardından takımının psikolojik dayanıklılığını övdü. Brighton teknik direktörü, oyuncularının ülke içindeki ses getiren maçlardan Avrupa deplasmanlarının sert ve düşmanca atmosferine uyum sağlama becerisini vurguladı.

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Brighton savunmadaki kusursuz serisini sürdürüyor

Brighton, perşembe akşamı Getafe deplasmanında aldığı dar farkla galibiyetle Avrupa'daki etkileyici performansını sürdürdü. Brighton'ın bu sezon Konferans Ligi'nde üst üste beşinci kez gol yemediği karşılaşmada galibiyetin anahtarı taktik disiplin ve sağlam savunmaydı. Bu sonuçla Premier League ekibi, genel lig tablosunda beşinci sıradaki rahat konumunu korurken eleme aşamalarında da yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Malick Yalcouye, bu sezon dördüncü kez ağları bularak İspanya'daki maçın galibiyet golünü attı. Genç oyuncu, ilk yarıda oyuna üstünlük kurdukları bölümde topu direğe de nişanlamıştı ve ikinci golünü bulamaması büyük şanssızlıktı. Skor gece boyunca tek farkla kalsa da Hurzeler, takımının La Liga ekibinin yarattığı zorluklarla başa çıkma biçiminden memnundu.

Hurzeler, kulübün resmî internet sitesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Beklediğimiz gibi oldu. Konferans Ligi'ndeki bu maçlar farklı. Derinde savunma yapan rakibi aşmanız gerekiyor. Rakibin maçta ne yapmaya çalıştığını anlamalı ve bu tür maçlarda her zaman sabırlı olmalısınız. Bence bugün bunu yaptık. Açıkçası en iyi oyunumuzu oynamadık. Basit şeyleri en üst düzeyde yapamadığımız birkaç an oldu ama sonuçta gol yemedik. Bu turnuvada üst üste beşinci kez gol yemeden maçı tamamladık. Ardından golü attık ve bence bu maçı kazanmayı hak ettik.”

Takımın üst düzey zihinsel dayanıklılığına övgü

Hurzeler, ligdeki büyük maçların ardından İspanya'da rakip taraftar baskısının yoğun olduğu bir stadyuma gitmenin gerektirdiği zihinsel dayanıklılık üzerinde durdu. Sonbahardaki yoğun fikstürün sık sık beraberinde getirdiği ağır yorgunluğa rağmen üç puanı almak için gereken olgunluğu gösteren oyuncularını övdü. Teknik direktör, bu uyum yeteneğinin takımın bu sezonki yükselişinin önemli bir göstergesi olduğuna inanıyor.

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Hurzeler şöyle açıkladı: “Çözüm bulmak her zaman önemli ve takımıma büyük övgüde bulunmalıyım çünkü sonuçta sahada gerekeni oyuncular yapıyor. Bence bu aynı zamanda bir zihniyet meselesi. Manchester City'ye karşı iki kez deplasmanda oynadınız, ardından Getafe'ye gidiyorsunuz. Getafe'de sizi neyin beklediğini bilmiyorsunuz. Çok gürültülü ve coşkulu bir atmosferde deplasman maçına çıkıyorsunuz ve buna hazır olmanız gerekiyor.”

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Avrupa maçlarının baskısıyla başa çıkmak

Coliseum'daki atmosfer her zamanki gibi yoğundu. Ev sahibi taraftarlar, konuk takımı tedirgin etmek için yüksek sesle destek verdi. Brighton, boşluk bırakmayan inatçı bir savunma karşısında uzun süre topa sahip olarak çözüm aramak zorunda kaldı. Hurzeler, teknik açıdan kusursuz bir performans sergilemeseler de sonucun takımının büyük maçlarda kaydettiği gelişimi gösterdiğini belirtti.

Avrupa'da başarı, çoğu zaman Premier League'in haftalık zorluklarından farklı bir psikolojik yaklaşım gerektiriyor. Alman teknik direktör, özellikle son dönemde diğer kulvarlardaki yorucu fikstürleri göz önüne alındığında, oyuncularının Madrid'deki ortama uyum sağlamasından etkilendi. Zorlu deplasmanlarda sonuç alabilmek, Hurzeler yönetimindeki Brighton'ın ayırt edici özelliklerinden biri hâline geliyor.

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Eleme aşamaları öncesinde ivme kazanmak

Bir maçı daha gol yemeden tamamlayan Brighton, turnuvada savunması aşılması en zor takımlardan biri olduğunu gösteriyor. Savunma hattının istikrarı, Yalcouye gibi hücum oyuncularının öne çıkmasına zemin hazırladı. Hurzeler, performansları kusursuz olmasa da böylesine zorlu bir ortamda önemli olan tek şeyin sonuç olduğunu vurgulayarak sözlerini tamamladı. Teknik direktör, “Bence oyuncularım bugün gerekeni yaptı. En üst düzeyde değildik ama bu tür maçları kazanmanız gerekir ve bugün yaptığımız da buydu” diye ekledi.

Bu galibiyet, Brighton'ın ek bir play-off eşleşmesinin olası zorluklarından kaçınarak sonraki turlara doğrudan katılma konusunda güçlü konumunu korumasını sağladı. Şimdi yeniden lig maçlarına odaklanacak olan Hurzeler, tüm kulvarlarda bu etkileyici formu sürdürmek istiyor.