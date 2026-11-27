Brighton Teknik Direktörü Fabian Hurzeler, kadrosunda büyük değişiklikler yaptığı takımının perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nde Universitatea Craiova'yı 4-0 yenmesinin ardından iki gol atan Ibrahim Osman'ı övdü. Pazar günkü Hull City yenilgisinin ardından sekiz değişiklik yapan ev sahibi ekip, Amex'teki üstün oyunuyla Avrupa'daki yenilmezlik serisini sürdürdü.

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Osman iki gol atıp bir de asist yaparken Brighton, Hull City karşısındaki 2-0'lık yenilginin ardından toparlanarak ikinci sıraya yükseldi . Jack Hinshelwood'un üçüncü dakikadaki ortasında topu ağlara gönderen Ganalı kanat oyuncusu, Maxim De Cuyper'in 18 metreden attığı gol ve Vladimir Screciu'nun VAR incelemesinin ardından kırmızı kart görmesi sonrası Charalampos Kostoulas'a asist yaptı. Osman daha sonra, bu maça kadar yenilgi yüzü görmemiş Craiova karşısında dördüncü golü plase bir vuruşla attı.

Hurzeler takımının profesyonel oyunundan memnun

Pazar günkü maçta oynayanlardan yalnızca De Cuyper, Pascal Gross ve Chema Andres kadrodaki yerlerini korudu. Femi Azeez'in son bölümde topu üstten dışarı göndermesine rağmen Brighton maç boyunca üstün taraftı.

Hurzeler, kulübün resmî internet sitesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bence çok iyi bir başlangıç yaptık. Maçı kolay hâle getirmemiz açısından da bu çok önemliydi çünkü özellikle ilk gol, rakibi alanları açmaya zorlamamıza yardımcı oldu.”

“Bu sayede paslaşmak için daha fazla alan ve ceza sahalarına hücum etmek için daha fazla fırsat bulduk. Dolayısıyla ilk yarıda iyi bir seviyede oynayarak çok profesyonel davrandığımızı düşünüyorum. Ardından kırmızı kart da elbette maçı bitirmemize veya oyunun yapısını değiştirmemize kesinlikle yardımcı oldu.”

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“İkinci yarıda pek çok fırsat yarattık. Bu fırsatları değerlendirirken yeterince etkili ve temiz bitirişler yapamamamızdan memnun değildim çünkü bence o bölümde seviyemiz biraz düştü. Yine de genel olarak 4-0 kazanmak, pek çok şeyi iyi yaptığımız anlamına geliyor.”

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Sol kanatta oynayan 21 yaşındaki Osman, Brighton formasıyla ilk gollerini atarak kendisi için özel bir gece yaşadı. Hurzeler ayrıca devre arasında üç oyuncu değişikliği yaptı.

Genç kanat oyuncusunun katkısını öven Hurzeler sözlerini şöyle sürdürdü: “Bence bugün çok iyi bir performans sergiledi.”

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“İlk golü attı ve başka pek çok pozisyon yarattı. En büyük özelliğinin bire birdeki başarısı olduğunu biliyoruz, özellikle de geride kalabalık savunma yapan takımlara karşı. Böyle bire bir oynayabilen oyunculara sahip olmak çok faydalı ve bugün oldukça etkileyici bir oyun sergiledi.”

“Bunun yanı sıra, gol yememek için sıkı çalışmayı sürdürmenin ne kadar önemli olduğunu giderek daha iyi anlamasından çok memnunum. Hücum oyuncusu olarak bundan o da sorumlu çünkü oyunumuzun temeli her zaman bu. Genel olarak iyi bir performanstı.”

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Brighton lig mücadelesine dönüyor

Brighton, Hull yenilgisine verdiği yanıtın ardından tazelenen özgüveniyle pazar günü Newcastle United karşısında Premier League mücadelesine dönecek. Kaoru Mitoma ve Yankuba Minteh'in de henüz takıma dönmemiş olması, Hurzeler'in kadrosunun hem ligde hem de Avrupa'da mücadele etmek için iyi donanıma sahip olduğunu gösteriyor. Bu etkili formu sürdürmek, doğrudan üst tura çıkma hedeflerine katkı sağlayacak.