Fabian Ernst'ten Max Kruse'ye uyarı: İstanbul insanı öldürebilir

Beşiktaş'ın eski Alman yıldızı Fabian Ernst, Fenerbahçe'ye transfer olan Max Kruse hakkında değerlendirmelerde bulundu.

2019 - 2012 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Fabian Ernst, Max Kruse'nin 'ye transferiyle ilgili konuştu.

Deichstube' ye değerlendirmelerde bulunan Ernst, Kruse'nin dikkatli olması gerektiğini "İstanbul insanı öldürebilir" sözüyle vurgularken, aynı zamanda Alman oyuncunun pişman olmayacağını söyledi.

"Yanlış bir karar vermedi"

Kruse'nin yanlış bir karar vermediğini söyleyen Ernst, "İstanbul'un üç büyük takımı olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve 'dan birine transfer olmak, hiçbir zaman geriye doğru adım atmak demek değildir. İstanbul'da çok sayıda uluslararası ve çoğu da Avrupalı olan oyuncuyla oynuyorsunuz" ifadelerini kullandı.

" 'de iyi başlamak önemli"

Fenerbahçe'nin çok istekli olacağını kaydeden Ernst, "Fenerbahçe, İstanbul kulüpleri arasında en büyük beklentiye sahip kulüp olacak. Türkiye'de büyük bir kulüp üst üste iki kötü sezonu kaldıramaz. Tekrar üst sıralarda olacaklardır" yorumunu yaptı.

Kruse'nin iyi başlaması gerektiğini kaydeden 40 yaşındaki eski futbolcu, "Türkiye'de iyi başlangıç yapmak önemli. Baştan bir etki yaratamazsan çok çabuk harcanırsın, sonra işler daha da zorlaşır" diye konuştu.