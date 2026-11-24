Premier Lig hakemlerinin başındaki Howard Webb, FA'in Manchester United savunmacısı Leny Yoro'nun kırmızı kartını iptal etmesinden saatler sonra, Liverpool maçındaki ihraç kararını savundu. Webb, "Çoğu insan bunu doğru bir karar olarak görür" dedi. Yayımlanan hakem konuşmalarında VAR'ın, Alexander Isak'ın topa "muhtemelen" ilk ulaşacağını düşündüğü ortaya çıktı.

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Webb, Barrott'un kararının arkasında

Webb, Manchester United'ın haksız ihraç gerekçesiyle yaptığı itiraz kabul edilmesine rağmen, hakem Sam Barrott'un pazar günü Anfield'da alınan 4-0'lık yenilginin sekizinci dakikasında Yoro'yu oyundan atmakta haklı olduğunu savundu. Yoro, kaleye doğru ilerleyen Isak'ı düşürdüğü için kırmızı kart görmüştü.

Match Officials Mic'd Up programında konuşan Webb, "Sanırım topa Lammens'ten önce ulaşıp ulaşamayacağı konusunda bir soru işareti var. Hakem o anda pozisyonu değerlendirdi ve ulaşacağını düşündü. Bu, hakemin sahada verdiği karardı" dedi.

"Kesinlikle açıkça yanlış değil"

Webb, VAR'ın sahadaki kararı açık ve bariz bir hata olarak değerlendirmediğini anlattı. "Bu karar açık ve bariz biçimde yanlış sayılabilecek bir karar değildi. Bu nedenle sahada verilen belirleyici karar geçerli kaldı" dedi.

"Isak'ın topa doğru hızla ilerlediği düşünüldüğünde, bence çoğu insan genel olarak bunu doğru bir karar olarak görür. Diğer görüş, Lammens'in topa önce ulaşabileceği yönünde. Ama sanırım bu biraz tartışmalı. Kesinlikle açıkça yanlış bir karar değil."

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VAR kayıtları hakemlerin değerlendirmesini ortaya koydu

Yayımlanan ses kayıtları, VAR hakemi John Brooks'un Isak'ın topa kaleci Senne Lammens'ten önce ulaşıp ulaşamayacağını incelediğini gösterdi. Brooks, "Pozisyonun normal hızında Isak hızını koruyor ve muhtemelen topa ulaşıyor. Ulaşmayacağı yönündeki değerlendirme de kesinlikle açıkça yanlış değil. Bu yüzden bariz gol şansının engellenmesi kararının onaylandığını düşünüyorum" dedi.

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VAR yardımcı hakemi Paul Howard da bu görüşe katıldı. Ancak Mauricio Pochettino karara öfkelenmiş, Isak'ın topa sert dokunuşu nedeniyle topun "kontrolünde olmadığını" ve müdahalenin "asla faul olmadığını" savunmuştu.

Yoro, Brentford'a karşı oynayabilecek

İtirazın kabul edilmesiyle Yoro, cumartesi günü Old Trafford'da Brentford'a karşı oynanacak Premier Lig maçında forma giyebilecek. FA'in bağımsız komisyonu, kararının yazılı gerekçelerini daha sonra yayımlayacak.

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Ancak Webb'in açıklamalarının, sezonun en tartışmalı kararlarından biri hakkındaki görüş ayrılıklarını sona erdirmesi pek olası görünmüyor.