FA Kupası 2025-26: Kura, fikstür, sonuçlar ve her tur için rehber

FA Cup, 2025-26 sezonunda 145. kez geri döndü. İngiltere'nin en büyük takımları (ve bazı Galler takımları) futbol dünyasının en prestijli kupalarından birini kazanmak için mücadele edecek.

Futbol piramidinin her seviyesinden kulüplerin katıldığı FA Cup, küçük kulüplere sık sık bu sporun devleriyle büyük bir gün geçirme ve - fısıldayarak söylüyoruz - "devleri alt etme" şansı sunuyor. Crystal Palace, son şampiyondu ancak üçüncü turda lig dışı Macclesfield FC'ye yenildi. Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City ve Premier League'e yükselmeyi hedefleyen diğer takımlar ise onları sonuna kadar takip edecek.

FA Cup 2025-26 sezonunun kura çekimi ve fikstürü, taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor. Favori takımlarına bahis oynamak isteyenler için, kullanımı kolay bir platform çok önemlidir. İşlevsellikten ödün vermeyen, basit bir bahis deneyimi içinBet9ja eski mobil sürümünükullanmayı düşünün .

GOAL, 2025-26 FA Cup hakkında kura, fikstür, sonuçlar ve TV bilgileri dahil olmak üzere tüm detayları tur tur olarak sizlere sunuyor.

FA Cup 2025-26 beşinci tur kura çekimi, fikstür ve sonuçlar

Kura çekimi 16 Şubat 2026 Pazartesi günü gerçekleştirildi ve Chelsea'nin Wrexham'ı ağırlayacağı, Newcastle'ın Manchester City ile karşılaşacağı ve Arsenal'in Mansfield'a gideceği ilginç eşleşmeler ortaya çıktı.

Tarih Maç TV kanalı 6-9 Mart TBC Fulham - Southampton ESPN 6-9 Mart TBC Port Vale veya Bristol City - Sunderland ESPN 6-9 Mart TBC Newcastle - Man City ESPN 6-9 Mart TBC Leeds - Norwich ESPN 6-9 Mart TBC Mansfield Town - Arsenal ESPN 6-9 Mart TBC Wolves - Liverpool ESPN 6-9 Mart TBC Wrexham - Chelsea ESPN 6-9 Mart TBC West Ham - Brentford ESPN

FA Cup 2025-26 dördüncü tur kura çekimi, fikstür ve sonuçlar

Kura çekimi 12 Ocak 2026 Pazartesi günü gerçekleştirildi. Öne çıkan eşleşmeler arasında Wrexham ile Ipswich Town arasındaki maç yer alırken, Manchester City yerel rakibi Salford City ile yeniden karşı karşıya geldi. İngiltere'de maçlar BBC ve TNT Sports'ta canlı olarak yayınlanıyor. ABD'de ise maçlar ESPN ağında izlenebiliyor.

FA Cup 2025-26 üçüncü tur kura çekimi, fikstür ve sonuçlar

FA Cup üçüncü tur kura çekimi, Brackley Town ve Burton Albion arasındaki canlı karşılaşmadan hemen önce, 8 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirildi. Maçlar 9-12 Ocak tarihleri arasında oynanacak.

Tarih Maç TV kanalı 9 Ocak Port Vale 1-0 Fleetwood Town Discovery+, ESPN+ 9 Ocak Preston North End 0-1 Wigan Discovery+, ESPN+ 9 Ocak Wrexham 3-3 Nottingham Forest (Wrexham penaltılarda 4-3 kazandı) TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+ 9 Ocak MK Dons 1-1 Oxford United (Oxford penaltılarda 4-3 kazandı) Discovery+, ESPN+ 10 Wolves 6-1 Shrewsbury Town Discovery+, ESPN+ 10 Everton 1-1 Sunderland (Sunderland penaltılarda 3-0 kazandı) Discovery+, ESPN+ 10 Cheltenham Town 0-2 Leicester City Discovery+, ESPN+ 10 Macclesfield FC 2-1 Crystal Palace BBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+ 10 Doncaster Rovers 2-3 Southampton Sadece önemli anlar (İngiltere), ESPN+ 10 Ipswich Town 2-1 Blackpool Sadece özetler (İngiltere), ESPN+ 10 Manchester City 10-1 Exeter City Sadece özetler (İngiltere), ESPN+ 10 Sheffield Wednesday 0-2 Brentford Sadece özetler (İngiltere), ESPN+ 10 Fulham 3-1 Middlesbrough Sadece özetler (İngiltere), ESPN+ 10 Burnley 5-1 Millwall Sadece önemli anlar (İngiltere), ESPN+ 10 Boreham Wood 0-5 Burton Albion Sadece özetler (İngiltere), ESPN+ 10 Newcastle United 3-3 Bournemouth (Newcastle penaltılarda 7-6 kazandı) Sadece özetler (İngiltere), ESPN+ 10 Stoke City 1-0 Coventry City Sadece özetler (İngiltere), ESPN+ 10 Tottenham 1-2 Aston Villa BBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+ 10 Grimsby Town 3-2 Weston Super Mare Discovery+, ESPN+ 10 Cambridge United 2-3 Birmingham City Discovery+, ESPN+ 10 Bristol City 5-1 Watford Discovery+, ESPN+ 10 Charlton Athletic 1-5 Chelsea TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+ 11 Ocak Derby County 1-3 Leeds United TNT Sports 2, Discovery+, ESPN+ 11 Portsmouth 1-4 Arsenal TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+ 11 West Ham 2-1 QPR (Uzatma) Discovery+, ESPN+ 11 Norwich City 5-1 Walsall Discovery+, ESPN+ 11 Swansea City 2-2 West Brom (West Brom penaltılarda 6-5 kazandı) Discovery+, ESPN+ 11 Hull City 0-0 Blackburn Rovers (Hull penaltılarda 4-3 kazandı) Discovery+, ESPN+ 11 Sheffield United 3-4 Mansfield Town Discovery+, ESPN+ 11 Manchester United 1-2 Brighton TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+ 12 Ocak Liverpool 4-1 Barnsley TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+ 20 Ocak Salford City 3-2 Swindon Town ESPN

FA Kupası 2025-26 ikinci tur kura çekimi, fikstür ve sonuçlar

2025-26 FA Kupası ikinci tur kura çekimi 3 Kasım 2025 Pazartesi günü gerçekleştirildi ve maçlar 5-8 Aralık tarihleri arasında oynanacak.

Tarih Maç TV kanalı 5 Aralık Salford City 4-0 Leyton Orient TNT Sports 1, discovery+/ ESPN Select 6 Aralık Accrington Stanley 2-2 (Uzatma+Penaltılar 3-1) Mansfield Town Sadece önemli anlar 6 Chelmsford City 0-2 Weston-super-Mare Sadece önemli anlar 6 Cheltenham Town 6-2 Buxton Sadece önemli anlar 6 Aralık Exeter City 4-0 Wycombe Wanderers Sadece önemli anlar 6 Aralık Peterborough 0-1 Barnsley Sadece önemli anlar 6 Fleetwood Town 2-2 (Uzatma+Penaltılar 4-2) Luton Town Sadece önemli anlar 6 Grimsby Town 4-0 Wealdstone Sadece önemli anlar 6 Milton Keynes Dons 3-1 Oldham Athletic Sadece önemli anlar 6 Aralık Peterborough United 0-1 Barnsley Sadece önemli anlar 6 Port Vale 1-0 Bristol Rovers Sadece önemli anlar 6 Stockport County 0-0 (Uzatma+Penaltı 5-4) Cambridge United Sadece önemli anlar 6 Swindon Town 4-0 Bolton Wanderers Sadece önemli anlar 6 Wigan Athletic 2-2 (Uzatma+Penaltılar 4-3) Barrow Sadece önemli anlar 6 Sutton United 1-2 Shrewsbury Town BBC Two, iPlayer ve TNT Sports 2 / ESPN Select 6 Chesterfield 1-2 Doncaster Rovers TNT Sports 1 ve discovery+ / ESPN Select 7 Aralık Slough Town 1-3 Macclesfield TNT Sports 2 ve discovery+ / ESPN Select 7 Aralık Boreham Wood 3-0 Newport County BBC Two, iPlayer ve TNT Sports 1 / ESPN Select 7 Gateshead 0-2 Walsall TNT Sports 2 ve discovery+ / ESPN Select 7 Blackpool 4-1 Carlisle United TNT Sports 1 ve discovery+ / ESPN Select 8 Aralık Brackley Town 1-3 Burton Albion TNT Sports 1, discovery+ / ESPN Select

FA Kupası 2025-26 ilk tur kura çekimi, fikstür ve sonuçlar

2025-26 FA Cup ilk tur maçları 31 Ekim ile 3 Kasım 2025 tarihleri arasında oynandı. Kura çekimi 13 Ekim 2025 Pazartesi günü gerçekleştirildi.

Tarih Maç TV kanalı 31 Ekim Luton Town 4-3 Forest Green Rovers TNT Sports 1 / ESPN Select 1 Chelmsford City 4-1 Braintree Town TNT Sports 1 & 3 / ESPN Select 1 Kasım Weston Super Mare 2-1 (Uzatmalar) Aldershot Town Sadece önemli anlar 1 Salford City 1-1 (4-2P) Lincoln City Sadece önemli anlar 1 Colchester United 2-3 MK Dons Sadece önemli anlar 1 Tranmere Rovers 1-3 Stockport County Sadece önemli anlar 1 Wigan Athletic 1-1 (5-3P) Hemel Hempsted Town Sadece önemli anlar 1 Newport County 2-2 (4-3P) Gillingham Sadece önemli anlar 1 Kasım Cheltenham Town 1-0 Bradford City Sadece önemli anlar 1 Barnsley 3-2 York City Sadece önemli anlar 1 Kasım Reading 2-3 (Uzatmalar) Carlisle United Sadece önemli anlar 1 Bromley 1-2 Bristol Rovers Sadece önemli anlar 1 Peterborough United 1-0 Cardiff City Sadece önemli anlar 1 Kasım Oldham Athletic 3-1 Northampton Town Sadece önemli anlar 1 Kasım Crewe Alexandra 1-2 Doncaster Rovers Sadece önemli anlar 1 Stevenage 0-1 Chesterfield Sadece önemli anlar 1 Kasım Boreham Wood 3-0 Crawley Town Sadece önemli anlar 1 Kasım Sutton United 2-1 AFC Telford United Sadece önemli anlar 1 Bolton Wanderers 2-1 Huddersfield Town Sadece önemli anlar 1 Spennymoor Town 0-2 Barrow Sadece önemli anlar 1 Wycombe Wanderers 2-0 Plymouth Argyle Sadece önemli anlar 1 FC Halifax Town 0-2 Exeter City Sadece önemli anlar 1 Slough Town 2-1 Altrincham Sadece önemli anlar 1 Wealdstone 1-0 Southend United Sadece önemli anlar 1 Rotherham United 1-2 (Uzatmalar) Swindon Town Sadece önemli anlar 1 Grimsby Town 3-1 Ebbsfleet United Sadece önemli anlar 1 Buxton 2-1 (Uzatma) Chatham Town Sadece önemli anlar 1 Burton Albion 6-0 St Albans City Sadece önemli anlar 1 Blackpool 1-0 Scunthorpe United Sadece önemli anlar 1 Cambridge United 3-0 Chester Sadece önemli anlar 1 Kasım AFC Wimbledon 0-2 Gateshead Sadece önemli anlar 1 Kasım Mansfield Town 3-2 Harrogate Town Sadece önemli anlar 1 Macclesfield 6-3 AFC Totton Sadece önemli anlar 1 Kasım Fleetwood Town 2-1 Barnet Sadece önemli anlar 1 Brackley Town 2-2 (4-3P) Notts County BBC Two / TNT Sports 3 / ESPN Select 2 South Shields 1-3 Shrewsbury Town TNT Sports 1 / ESPN Select 2 Kasım Eastleigh 0-3 Walsall BBC Two / TNT Sports 2 / ESPN Select 2 Kasım Port Vale 5-1 Maldon & Tiptree TNT Sports 1 / ESPN Select 2 Kasım Gainsborough Trinity 1-2 (Uzatmalar) Accrington Stanley TNT Sports 1 / ESPN Select 3 Kasım Tamworth 0-1 Leyton Orient TNT Sports 1 / ESPN Select

FA Kupası 2025-26 TV kanalları ve yayınları

Ülke TV kanalı Birleşik TNT Sports, discovery+, BBC Amerika ESPN

Birleşik Krallık

TNT Sports, discovery+ ve BBC, 2025-26 sezonunda Birleşik Krallık'ta FA Cup'ın yayın ortaklarıdır. TNT Sports, birinci ve ikinci turdan seçilmiş maçların yanı sıra, Cumartesi günü saat 15:00'te başlayan maçlar hariç, üçüncü turdan itibaren tüm maçları yayınlayacaktır. BBC ise TNT Sports ile paylaşarak 14 maçı canlı yayınlayacak. Çeyrek finallere kadar her turda iki maç yayınlayacak. Ayrıca bir yarı final ve final maçını da yayınlayacak.

Amerika

Amerika Birleşik Devletleri'nde FA Cup maçları ESPN ve ESPN Select dahil olmak üzere ESPN ve ağ kanallarında canlı olarak izlenebilecek ve yayınlanacak.

FA Cup 2025-26 tur tarihleri

FA Cup eleme turları Ağustos 2025'te başladı ve ilk tur, bilindiği gibi, Ekim sonu-Kasım başında başladı. EFL'den 48 takım - 24'ü League One'dan ve 24'ü League Two'dan - bu aşamaya katılıyor.

Premier League ve Championship takımları, 2026 yılının Ocak ayı başında oynanması planlanan üçüncü turdan itibaren turnuvaya katılır. Tur tarihlerinin dağılımını, turnuvaya katılan takımları ve maç sayılarını aşağıda görebilirsiniz.

Tur Ana tarih Katılan takımlar Maç sayısı İlk tur 1 Kasım 2025 24 League One takımı + 24 League Two takımı 40 İkinci tur 6 Aralık 2025 Yok 2 Üçüncü tur 10 Ocak 2026 20 Premier Lig takımı + 24 Şampiyona takımı 32 Dördüncü tur 14 Şubat 2026 Yok 16 Beşinci tur 7 Mart 2026 Yok 8 Çeyrek finaller 4 Nisan 2026 Yok 4 Yarı finaller 25 Nisan 2026 Yok 2 Final 16 Mayıs 2026 Yok 1

FA Cup 2025-26'nın ödül parası ne kadardır?

FA Kupası'nın ödül parası turlara göre değişir; ilk tur maçlarının galibi 45.000 sterlin (60.000 dolar) alırken, kaybedenler 15.000 sterlin (20.000 dolar) alır. Turlar ilerledikçe ödüller önemli ölçüde artar, ancak riskler de artar ve dördüncü tur, beşinci tur ve çeyrek finallerde kaybedenlere ödül parası verilmez. Tek başına bir oyun olarak, finalin galibi 2 milyon sterlin (2,6 milyon dolar) kazanırken, ikinci olan takım 1 milyon sterlin (1,3 milyon dolar) alır.

Bir takım ilk turda yarışmaya katılır ve FA Kupası'nı kazanırsa, 4 milyon sterlin (5,3 milyon dolar) biraz üzerinde bir ödül parası kazanır. Üçüncü turda yarışmaya katılan bir Premier Lig takımının FA Kupası'nda kazanabileceği en yüksek ödül parası 3,9 milyon sterlin (5,2 milyon dolar)dır.