FA Kupası 2025-26: Kura, fikstür, sonuçlar ve her tur için rehber

FA Cup, 2025-26 sezonunda 145. kez geri döndü. İngiltere'nin en büyük takımları (ve bazı Galler takımları) futbol dünyasının en prestijli kupalarından birini kazanmak için mücadele edecek.
Futbol piramidinin her seviyesinden kulüplerin katıldığı FA Cup, küçük kulüplere sık sık bu sporun devleriyle büyük bir gün geçirme ve - fısıldayarak söylüyoruz - "devleri alt etme" şansı sunuyor. Crystal Palace, son şampiyondu ancak üçüncü turda lig dışı Macclesfield FC'ye yenildi. Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City ve Premier League'e yükselmeyi hedefleyen diğer takımlar ise onları sonuna kadar takip edecek.
FA Cup 2025-26 sezonunun kura çekimi ve fikstürü, taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor. Favori takımlarına bahis oynamak isteyenler için, kullanımı kolay bir platform çok önemlidir. İşlevsellikten ödün vermeyen, basit bir bahis deneyimi içinBet9ja eski mobil sürümünükullanmayı düşünün .
GOAL, 2025-26 FA Cup hakkında kura, fikstür, sonuçlar ve TV bilgileri dahil olmak üzere tüm detayları tur tur olarak sizlere sunuyor.
FA Cup 2025-26 beşinci tur kura çekimi, fikstür ve sonuçlar
Kura çekimi 16 Şubat 2026 Pazartesi günü gerçekleştirildi ve Chelsea'nin Wrexham'ı ağırlayacağı, Newcastle'ın Manchester City ile karşılaşacağı ve Arsenal'in Mansfield'a gideceği ilginç eşleşmeler ortaya çıktı.
|Tarih
|Maç
|TV kanalı
|6-9 Mart TBC
|Fulham - Southampton
|ESPN
|6-9 Mart TBC
|Port Vale veya Bristol City - Sunderland
|ESPN
|6-9 Mart TBC
|Newcastle - Man City
|ESPN
|6-9 Mart TBC
|Leeds - Norwich
|ESPN
|6-9 Mart TBC
|Mansfield Town - Arsenal
|ESPN
|6-9 Mart TBC
|Wolves - Liverpool
|ESPN
|6-9 Mart TBC
|Wrexham - Chelsea
|ESPN
|6-9 Mart TBC
|West Ham - Brentford
|ESPN
FA Cup 2025-26 dördüncü tur kura çekimi, fikstür ve sonuçlar
Kura çekimi 12 Ocak 2026 Pazartesi günü gerçekleştirildi. Öne çıkan eşleşmeler arasında Wrexham ile Ipswich Town arasındaki maç yer alırken, Manchester City yerel rakibi Salford City ile yeniden karşı karşıya geldi. İngiltere'de maçlar BBC ve TNT Sports'ta canlı olarak yayınlanıyor. ABD'de ise maçlar ESPN ağında izlenebiliyor.
|Tarih
|Maç
|TV kanalı
|13 Şubat
|Wrexham 1-0 Ipswich Town
|BBC Wales, ESPN+
|13 Şubat
|Hull City 0-4 Chelsea
|BBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 1, discovery+, ESPN2, ESPN Deportes, fubo
|14 Şubat
|Burton Albion 0-1 West Ham
|TNT Sports 1, discovery+, ESPN+
|14
|Southampton 2-1 Leicester City
|ESPN
|14
|Burnley 1-2 Mansfield Town
|ESPN
|14
|Norwich City 3-1 West Brom
|ESPN
|14
|Manchester City 2-0 Salford City
|ESPN Deportes, fubo, ESPN+
|14 Şubat
|Aston Villa 1-3 Newcastle United
|BBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 3, discovery+, ESPN+
|14
|Liverpool 3-0 Brighton
|TNT Sports 1, discovery+, ESPN+
|15 Şubat
|Birmingham City 1-1 Leeds United (Leeds United penaltılarda 4-2 kazandı)
|TNT Sports 3, discovery+, ESPN2, ESPN+, fubo
|15
|Grimsby Town 0-1 Wolves
|TNT Sports 1, discovery+, ESPN+
|15
|Stoke City 1-2 Fulham
|discovery+, ESPN+
|15
|Arsenal 4-0 Wigan Athletic
|TNT Sports 1, discovery+, ESPN+
|15 Şubat
|Oxford United 0-1 Sunderland
|discovery+, ESPN+
|16
|Macclesfield - Brentford
|TNT Sports 1, discovery+, ESPN+
|3 Mart
|Port Vale - Bristol City
|ESPN+
FA Cup 2025-26 üçüncü tur kura çekimi, fikstür ve sonuçlar
FA Cup üçüncü tur kura çekimi, Brackley Town ve Burton Albion arasındaki canlı karşılaşmadan hemen önce, 8 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirildi. Maçlar 9-12 Ocak tarihleri arasında oynanacak.
|Tarih
|Maç
|TV kanalı
|9 Ocak
|Port Vale 1-0 Fleetwood Town
|Discovery+, ESPN+
|9 Ocak
|Preston North End 0-1 Wigan
|Discovery+, ESPN+
|9 Ocak
|Wrexham 3-3 Nottingham Forest (Wrexham penaltılarda 4-3 kazandı)
|TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
|9 Ocak
|MK Dons 1-1 Oxford United (Oxford penaltılarda 4-3 kazandı)
|Discovery+, ESPN+
|10
|Wolves 6-1 Shrewsbury Town
|Discovery+, ESPN+
|10
|Everton 1-1 Sunderland (Sunderland penaltılarda 3-0 kazandı)
|Discovery+, ESPN+
|10
|Cheltenham Town 0-2 Leicester City
|Discovery+, ESPN+
|10
|Macclesfield FC 2-1 Crystal Palace
|BBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
|10
|Doncaster Rovers 2-3 Southampton
|Sadece önemli anlar (İngiltere), ESPN+
|10
|Ipswich Town 2-1 Blackpool
|Sadece özetler (İngiltere), ESPN+
|10
|Manchester City 10-1 Exeter City
|Sadece özetler (İngiltere), ESPN+
|10
|Sheffield Wednesday 0-2 Brentford
|Sadece özetler (İngiltere), ESPN+
|10
|Fulham 3-1 Middlesbrough
|Sadece özetler (İngiltere), ESPN+
|10
|Burnley 5-1 Millwall
|Sadece önemli anlar (İngiltere), ESPN+
|10
|Boreham Wood 0-5 Burton Albion
|Sadece özetler (İngiltere), ESPN+
|10
|Newcastle United 3-3 Bournemouth (Newcastle penaltılarda 7-6 kazandı)
|Sadece özetler (İngiltere), ESPN+
|10
|Stoke City 1-0 Coventry City
|Sadece özetler (İngiltere), ESPN+
|10
|Tottenham 1-2 Aston Villa
|BBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
|10
|Grimsby Town 3-2 Weston Super Mare
|Discovery+, ESPN+
|10
|Cambridge United 2-3 Birmingham City
|Discovery+, ESPN+
|10
|Bristol City 5-1 Watford
|Discovery+, ESPN+
|10
|Charlton Athletic 1-5 Chelsea
|TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
|11 Ocak
|Derby County 1-3 Leeds United
|TNT Sports 2, Discovery+, ESPN+
|11
|Portsmouth 1-4 Arsenal
|TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
|11
|West Ham 2-1 QPR (Uzatma)
|Discovery+, ESPN+
|11
|Norwich City 5-1 Walsall
|Discovery+, ESPN+
|11
|Swansea City 2-2 West Brom (West Brom penaltılarda 6-5 kazandı)
|Discovery+, ESPN+
|11
|Hull City 0-0 Blackburn Rovers (Hull penaltılarda 4-3 kazandı)
|Discovery+, ESPN+
|11
|Sheffield United 3-4 Mansfield Town
|Discovery+, ESPN+
|11
|Manchester United 1-2 Brighton
|TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
|12 Ocak
|Liverpool 4-1 Barnsley
|TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
|20 Ocak
|Salford City 3-2 Swindon Town
|ESPN
FA Kupası 2025-26 ikinci tur kura çekimi, fikstür ve sonuçlar
2025-26 FA Kupası ikinci tur kura çekimi 3 Kasım 2025 Pazartesi günü gerçekleştirildi ve maçlar 5-8 Aralık tarihleri arasında oynanacak.
|Tarih
|Maç
|TV kanalı
|5 Aralık
|Salford City 4-0 Leyton Orient
|TNT Sports 1, discovery+/ ESPN Select
|6 Aralık
|Accrington Stanley 2-2 (Uzatma+Penaltılar 3-1) Mansfield Town
|Sadece önemli anlar
|6
|Chelmsford City 0-2 Weston-super-Mare
|Sadece önemli anlar
|6
|Cheltenham Town 6-2 Buxton
|Sadece önemli anlar
|6 Aralık
|Exeter City 4-0 Wycombe Wanderers
|Sadece önemli anlar
|6 Aralık
|Peterborough 0-1 Barnsley
|Sadece önemli anlar
|6
|Fleetwood Town 2-2 (Uzatma+Penaltılar 4-2) Luton Town
|Sadece önemli anlar
|6
|Grimsby Town 4-0 Wealdstone
|Sadece önemli anlar
|6
|Milton Keynes Dons 3-1 Oldham Athletic
|Sadece önemli anlar
|6 Aralık
|Peterborough United 0-1 Barnsley
|Sadece önemli anlar
|6
|Port Vale 1-0 Bristol Rovers
|Sadece önemli anlar
|6
|Stockport County 0-0 (Uzatma+Penaltı 5-4) Cambridge United
|Sadece önemli anlar
|6
|Swindon Town 4-0 Bolton Wanderers
|Sadece önemli anlar
|6
|Wigan Athletic 2-2 (Uzatma+Penaltılar 4-3) Barrow
|Sadece önemli anlar
|6
|Sutton United 1-2 Shrewsbury Town
|BBC Two, iPlayer ve TNT Sports 2 / ESPN Select
|6
|Chesterfield 1-2 Doncaster Rovers
|TNT Sports 1 ve discovery+ / ESPN Select
|7 Aralık
|Slough Town 1-3 Macclesfield
|TNT Sports 2 ve discovery+ / ESPN Select
|7 Aralık
|Boreham Wood 3-0 Newport County
|BBC Two, iPlayer ve TNT Sports 1 / ESPN Select
|7
|Gateshead 0-2 Walsall
|TNT Sports 2 ve discovery+ / ESPN Select
|7
|Blackpool 4-1 Carlisle United
|TNT Sports 1 ve discovery+ / ESPN Select
|8 Aralık
|Brackley Town 1-3 Burton Albion
|TNT Sports 1, discovery+ / ESPN Select
FA Kupası 2025-26 ilk tur kura çekimi, fikstür ve sonuçlar
2025-26 FA Cup ilk tur maçları 31 Ekim ile 3 Kasım 2025 tarihleri arasında oynandı. Kura çekimi 13 Ekim 2025 Pazartesi günü gerçekleştirildi.
|Tarih
|Maç
|TV kanalı
|31 Ekim
|Luton Town 4-3 Forest Green Rovers
|TNT Sports 1 / ESPN Select
|1
|Chelmsford City 4-1 Braintree Town
|TNT Sports 1 & 3 / ESPN Select
|1 Kasım
|Weston Super Mare 2-1 (Uzatmalar) Aldershot Town
|Sadece önemli anlar
|1
|Salford City 1-1 (4-2P) Lincoln City
|Sadece önemli anlar
|1
|Colchester United 2-3 MK Dons
|Sadece önemli anlar
|1
|Tranmere Rovers 1-3 Stockport County
|Sadece önemli anlar
|1
|Wigan Athletic 1-1 (5-3P) Hemel Hempsted Town
|Sadece önemli anlar
|1
|Newport County 2-2 (4-3P) Gillingham
|Sadece önemli anlar
|1 Kasım
|Cheltenham Town 1-0 Bradford City
|Sadece önemli anlar
|1
|Barnsley 3-2 York City
|Sadece önemli anlar
|1 Kasım
|Reading 2-3 (Uzatmalar) Carlisle United
|Sadece önemli anlar
|1
|Bromley 1-2 Bristol Rovers
|Sadece önemli anlar
|1
|Peterborough United 1-0 Cardiff City
|Sadece önemli anlar
|1 Kasım
|Oldham Athletic 3-1 Northampton Town
|Sadece önemli anlar
|1 Kasım
|Crewe Alexandra 1-2 Doncaster Rovers
|Sadece önemli anlar
|1
|Stevenage 0-1 Chesterfield
|Sadece önemli anlar
|1 Kasım
|Boreham Wood 3-0 Crawley Town
|Sadece önemli anlar
|1 Kasım
|Sutton United 2-1 AFC Telford United
|Sadece önemli anlar
|1
|Bolton Wanderers 2-1 Huddersfield Town
|Sadece önemli anlar
|1
|Spennymoor Town 0-2 Barrow
|Sadece önemli anlar
|1
|Wycombe Wanderers 2-0 Plymouth Argyle
|Sadece önemli anlar
|1
|FC Halifax Town 0-2 Exeter City
|Sadece önemli anlar
|1
|Slough Town 2-1 Altrincham
|Sadece önemli anlar
|1
|Wealdstone 1-0 Southend United
|Sadece önemli anlar
|1
|Rotherham United 1-2 (Uzatmalar) Swindon Town
|Sadece önemli anlar
|1
|Grimsby Town 3-1 Ebbsfleet United
|Sadece önemli anlar
|1
|Buxton 2-1 (Uzatma) Chatham Town
|Sadece önemli anlar
|1
|Burton Albion 6-0 St Albans City
|Sadece önemli anlar
|1
|Blackpool 1-0 Scunthorpe United
|Sadece önemli anlar
|1
|Cambridge United 3-0 Chester
|Sadece önemli anlar
|1 Kasım
|AFC Wimbledon 0-2 Gateshead
|Sadece önemli anlar
|1 Kasım
|Mansfield Town 3-2 Harrogate Town
|Sadece önemli anlar
|1
|Macclesfield 6-3 AFC Totton
|Sadece önemli anlar
|1 Kasım
|Fleetwood Town 2-1 Barnet
|Sadece önemli anlar
|1
|Brackley Town 2-2 (4-3P) Notts County
|BBC Two / TNT Sports 3 / ESPN Select
|2
|South Shields 1-3 Shrewsbury Town
|TNT Sports 1 / ESPN Select
|2 Kasım
|Eastleigh 0-3 Walsall
|BBC Two / TNT Sports 2 / ESPN Select
|2 Kasım
|Port Vale 5-1 Maldon & Tiptree
|TNT Sports 1 / ESPN Select
|2 Kasım
|Gainsborough Trinity 1-2 (Uzatmalar) Accrington Stanley
|TNT Sports 1 / ESPN Select
|3 Kasım
|Tamworth 0-1 Leyton Orient
|TNT Sports 1 / ESPN Select
FA Kupası 2025-26 TV kanalları ve yayınları
|Ülke
|TV kanalı
|Birleşik
|TNT Sports, discovery+, BBC
|Amerika
|ESPN
Birleşik Krallık
TNT Sports, discovery+ ve BBC, 2025-26 sezonunda Birleşik Krallık'ta FA Cup'ın yayın ortaklarıdır. TNT Sports, birinci ve ikinci turdan seçilmiş maçların yanı sıra, Cumartesi günü saat 15:00'te başlayan maçlar hariç, üçüncü turdan itibaren tüm maçları yayınlayacaktır. BBC ise TNT Sports ile paylaşarak 14 maçı canlı yayınlayacak. Çeyrek finallere kadar her turda iki maç yayınlayacak. Ayrıca bir yarı final ve final maçını da yayınlayacak.
Amerika
Amerika Birleşik Devletleri'nde FA Cup maçları ESPN ve ESPN Select dahil olmak üzere ESPN ve ağ kanallarında canlı olarak izlenebilecek ve yayınlanacak.
FA Cup 2025-26 tur tarihleri
FA Cup eleme turları Ağustos 2025'te başladı ve ilk tur, bilindiği gibi, Ekim sonu-Kasım başında başladı. EFL'den 48 takım - 24'ü League One'dan ve 24'ü League Two'dan - bu aşamaya katılıyor.
Premier League ve Championship takımları, 2026 yılının Ocak ayı başında oynanması planlanan üçüncü turdan itibaren turnuvaya katılır. Tur tarihlerinin dağılımını, turnuvaya katılan takımları ve maç sayılarını aşağıda görebilirsiniz.
|Tur
|Ana tarih
|Katılan takımlar
|Maç sayısı
|İlk tur
|1 Kasım 2025
|24 League One takımı + 24 League Two takımı
|40
|İkinci tur
|6 Aralık 2025
|Yok
|2
|Üçüncü tur
|10 Ocak 2026
|20 Premier Lig takımı + 24 Şampiyona takımı
|32
|Dördüncü tur
|14 Şubat 2026
|Yok
|16
|Beşinci tur
|7 Mart 2026
|Yok
|8
|Çeyrek finaller
|4 Nisan 2026
|Yok
|4
|Yarı finaller
|25 Nisan 2026
|Yok
|2
|Final
|16 Mayıs 2026
|Yok
|1
FA Cup 2025-26'nın ödül parası ne kadardır?
FA Kupası'nın ödül parası turlara göre değişir; ilk tur maçlarının galibi 45.000 sterlin (60.000 dolar) alırken, kaybedenler 15.000 sterlin (20.000 dolar) alır. Turlar ilerledikçe ödüller önemli ölçüde artar, ancak riskler de artar ve dördüncü tur, beşinci tur ve çeyrek finallerde kaybedenlere ödül parası verilmez. Tek başına bir oyun olarak, finalin galibi 2 milyon sterlin (2,6 milyon dolar) kazanırken, ikinci olan takım 1 milyon sterlin (1,3 milyon dolar) alır.
Bir takım ilk turda yarışmaya katılır ve FA Kupası'nı kazanırsa, 4 milyon sterlin (5,3 milyon dolar) biraz üzerinde bir ödül parası kazanır. Üçüncü turda yarışmaya katılan bir Premier Lig takımının FA Kupası'nda kazanabileceği en yüksek ödül parası 3,9 milyon sterlin (5,2 milyon dolar)dır.
|Tur
|Kazananın ödülü
|Kaybedenlerin ödülü
|İlk tur
|45.000
|15.000
|İkinci tur
|75.000
|20.000
|Üçüncü tur
|115.000
|25.000
|Dördüncü tur
|120.000
|Yok
|Beşinci tur
|225.000
|Yok
|Çeyrek final
|450.000
|Yok
|Yarı final
|1.000.000
|500.000
|Final
|2.000.000
|1.000.000