FA Kupası 2025-26: Kura çekimi, fikstür, sonuçlar ve her tur için rehber

2025-26 FA Kupası'nın tur tur ayrıntılı rehberi, maçları nerede izleyebileceğiniz ve daha fazlası dahil.

FA Cup, 2025-26 sezonunda 145. kez geri döndü. İngiltere'nin en büyük takımları (ve bazı Galler takımları) futbol dünyasının en prestijli kupalarından birini kazanmak için mücadele edecek.

Futbol piramidinin her seviyesinden kulüplerin katıldığı FA Cup, küçük kulüplere sık sık bu sporun devleriyle büyük bir gün geçirme ve - fısıldayarak söylüyoruz - "devleri alt etme" şansı sunuyor. Crystal Palace, son şampiyondu ancak üçüncü turda lig dışı Macclesfield FC'ye yenildi. Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City ve Premier League'e yükselmeyi hedefleyen diğer takımlar ise onları sonuna kadar takip edecek.

GOAL, 2025-26 FA Cup hakkında kura, fikstür, sonuçlar ve TV bilgileri dahil olmak üzere tüm detayları tur tur olarak sizlere sunuyor.

FA Cup 2025-26 dördüncü tur kura çekimi, fikstür ve sonuçlar

Kura çekimi 12 Ocak 2026 Pazartesi günü gerçekleştirildi. Öne çıkan eşleşmeler arasında Wrexham ve Ipswich Town arasındaki maç yer alırken, Manchester City yerel rakibi Salford City ile yeniden karşılaşacak. İngiltere'de maçlar BBC ve TNT Sports'ta canlı olarak yayınlanacak. ABD'de maçlar ESPN ağında izlenebilir.

TarihMaçTV kanalı
13 ŞubatWrexham - Ipswich TownBBC Wales, ESPN+
13 ŞubatHull City - ChelseaBBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 1, discovery+, ESPN2, ESPN Deportes, fubo
14Burton Albion - West HamTNT Sports 1, discovery+, ESPN+
14Southampton - Leicester CityESPN
14Burnley - Mansfield TownESPN
14Norwich City - West BromESPN
14 ŞubatPort Vales - Bristol CityESPN
14Manchester City - Salford CityESPN Deportes, fubo, ESPN+
14Aston Villa - Newcastle UnitedBBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 3, discovery+, ESPN+
14Liverpool - BrightonTNT Sports 1, discovery+, ESPN+
15 ŞubatBirmingham City - Leeds UnitedTNT Sports 3, discovery+, ESPN2, ESPN+, fubo
15Grimsby Town - WolvesTNT Sports 1, discovery+, ESPN+
15Stoke City - Fulhamdiscovery+, ESPN+
15Arsenal - Wigan AthleticTNT Sports 1, discovery+, ESPN+
15 ŞubatOxford United - Sunderlanddiscovery+, ESPN+
16Macclesfield - BrentfordTNT Sports 1, discovery+, ESPN+

FA Cup 2025-26 üçüncü tur kura çekimi, fikstür ve sonuçlar

FA Cup üçüncü tur kura çekimi, Brackley Town ve Burton Albion arasındaki canlı maçtan hemen önce, 8 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirildi. Maçlar 9-12 Ocak tarihleri arasında oynanacak.

TarihMaçTV kanalı
9 OcakPort Vale 1-0 Fleetwood TownDiscovery+, ESPN+
9 OcakPreston North End 0-1 WiganDiscovery+, ESPN+
9 OcakWrexham 3-3 Nottingham Forest (Wrexham penaltılarda 4-3 kazandı)TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
9 OcakMK Dons 1-1 Oxford United (Oxford penaltılarda 4-3 kazandı)Discovery+, ESPN+
10Wolves 6-1 Shrewsbury TownDiscovery+, ESPN+
10Everton 1-1 Sunderland (Sunderland penaltılarda 3-0 kazandı)Discovery+, ESPN+
10Cheltenham Town 0-2 Leicester CityDiscovery+, ESPN+
10Macclesfield FC 2-1 Crystal PalaceBBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
10Doncaster Rovers 2-3 SouthamptonSadece önemli anlar (İngiltere), ESPN+
10Ipswich Town 2-1 BlackpoolSadece özetler (İngiltere), ESPN+
10Manchester City 10-1 Exeter CitySadece özetler (İngiltere), ESPN+
10Sheffield Wednesday 0-2 BrentfordSadece özetler (İngiltere), ESPN+
10Fulham 3-1 MiddlesbroughSadece özetler (İngiltere), ESPN+
10Burnley 5-1 MillwallSadece önemli anlar (İngiltere), ESPN+
10Boreham Wood 0-5 Burton AlbionSadece özetler (İngiltere), ESPN+
10Newcastle United 3-3 Bournemouth (Newcastle penaltılarda 7-6 kazandı)Sadece özetler (İngiltere), ESPN+
10Stoke City 1-0 Coventry CitySadece özetler (İngiltere), ESPN+
10Tottenham 1-2 Aston VillaBBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
10Grimsby Town 3-2 Weston Super MareDiscovery+, ESPN+
10Cambridge United 2-3 Birmingham CityDiscovery+, ESPN+
10Bristol City 5-1 WatfordDiscovery+, ESPN+
10Charlton Athletic 1-5 ChelseaTNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
11 OcakDerby County 1-3 Leeds UnitedTNT Sports 2, Discovery+, ESPN+
11Portsmouth 1-4 ArsenalTNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
11West Ham 2-1 QPR (Uzatmalar)Discovery+, ESPN+
11Norwich City 5-1 WalsallDiscovery+, ESPN+
11Swansea City 2-2 West Brom (West Brom penaltılarda 6-5 kazandı)Discovery+, ESPN+
11Hull City 0-0 Blackburn Rovers (Hull penaltılarda 4-3 kazandı)Discovery+, ESPN+
11Sheffield United 3-4 Mansfield TownDiscovery+, ESPN+
11Manchester United 1-2 BrightonTNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
12 OcakLiverpool 4-1 BarnsleyTNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
20 OcakSalford City 3-2 Swindon TownESPN+

FA Kupası 2025-26 ikinci tur kura çekimi, fikstür ve sonuçlar

2025-26 FA Cup ikinci tur kura çekimi 3 Kasım 2025 Pazartesi günü gerçekleştirildi ve maçlar 5-8 Aralık tarihleri arasında oynanacak.

TarihMaçTV kanalı
5 AralıkSalford City 4-0 Leyton Orient TNT Sports 1, discovery+/ ESPN Select
6 AralıkAccrington Stanley 2-2 (Uzatma+Penaltılar 3-1) Mansfield Town Sadece önemli anlar
6Chelmsford City 0-2 Weston-super-Mare Sadece önemli anlar
6Cheltenham Town 6-2 Buxton Sadece önemli anlar
6Exeter City 4-0 Wycombe Wanderers Sadece önemli anlar
6 AralıkPeterborough 0-1 Barnsley Sadece önemli anlar
6Fleetwood Town 2-2 (Uzatma+Penaltılar 4-2) Luton Town Sadece önemli anlar
6Grimsby Town 4-0 Wealdstone Sadece önemli anlar
6Milton Keynes Dons 3-1 Oldham Athletic Sadece önemli anlar
6 AralıkPeterborough United 0-1 Barnsley Sadece önemli anlar
6Port Vale 1-0 Bristol Rovers Sadece önemli anlar
6Stockport County 0-0 (Uzatma+Penaltı 5-4) Cambridge United Sadece önemli anlar
6Swindon Town 4-0 Bolton Wanderers Sadece önemli anlar
6Wigan Athletic 2-2 (Uzatma+Penaltılar 4-3) Barrow Sadece önemli anlar
6Sutton United 1-2 Shrewsbury Town BBC Two, iPlayer ve TNT Sports 2 / ESPN Select
6Chesterfield 1-2 Doncaster Rovers TNT Sports 1 ve discovery+ / ESPN Select
7 AralıkSlough Town 1-3 Macclesfield TNT Sports 2 ve discovery+ / ESPN Select
7 AralıkBoreham Wood 3-0 Newport County BBC Two, iPlayer ve TNT Sports 1 / ESPN Select
7Gateshead 0-2 Walsall TNT Sports 2 ve discovery+ / ESPN Select
7Blackpool 4-1 Carlisle United TNT Sports 1 ve discovery+ / ESPN Select
8 AralıkBrackley Town 1-3 Burton Albion TNT Sports 1, discovery+ / ESPN Select

FA Kupası 2025-26 ilk tur kura çekimi, fikstür ve sonuçlar

2025-26 FA Cup ilk tur maçları 31 Ekim ile 3 Kasım 2025 tarihleri arasında oynandı. Kura çekimi 13 Ekim 2025 Pazartesi günü gerçekleştirildi.

TarihMaçTV kanalı
31 EkimLuton Town 4-3 Forest Green RoversTNT Sports 1 / ESPN Select
1Chelmsford City 4-1 Braintree TownTNT Sports 1 & 3 / ESPN Select
1 KasımWeston Super Mare 2-1 (AET) Aldershot TownSadece önemli anlar
1Salford City 1-1 (4-2P) Lincoln CitySadece önemli anlar
1Colchester United 2-3 MK DonsSadece önemli anlar
1Tranmere Rovers 1-3 Stockport CountySadece önemli anlar
1Wigan Athletic 1-1 (5-3P) Hemel Hempsted TownSadece önemli anlar
1Newport County 2-2 (4-3P) GillinghamSadece önemli anlar
1 KasımCheltenham Town 1-0 Bradford CitySadece önemli anlar
1Barnsley 3-2 York CitySadece önemli anlar
1 KasımReading 2-3 (Uzatmalar) Carlisle UnitedSadece önemli anlar
1Bromley 1-2 Bristol RoversSadece önemli anlar
1Peterborough United 1-0 Cardiff CitySadece önemli anlar
1 KasımOldham Athletic 3-1 Northampton TownSadece önemli anlar
1 KasımCrewe Alexandra 1-2 Doncaster RoversSadece önemli anlar
1Stevenage 0-1 ChesterfieldSadece önemli anlar
1 KasımBoreham Wood 3-0 Crawley TownSadece önemli anlar
1 KasımSutton United 2-1 AFC Telford UnitedSadece önemli anlar
1Bolton Wanderers 2-1 Huddersfield TownSadece önemli anlar
1Spennymoor Town 0-2 BarrowSadece önemli anlar
1Wycombe Wanderers 2-0 Plymouth ArgyleSadece önemli anlar
1FC Halifax Town 0-2 Exeter CitySadece önemli anlar
1Slough Town 2-1 AltrinchamSadece önemli anlar
1Wealdstone 1-0 Southend UnitedSadece önemli anlar
1Rotherham United 1-2 (Uzatmalar) Swindon TownSadece önemli anlar
1Grimsby Town 3-1 Ebbsfleet UnitedSadece önemli anlar
1Buxton 2-1 (Uzatma) Chatham TownSadece önemli anlar
1Burton Albion 6-0 St Albans CitySadece önemli anlar
1Blackpool 1-0 Scunthorpe UnitedSadece önemli anlar
1Cambridge United 3-0 ChesterSadece önemli anlar
1 KasımAFC Wimbledon 0-2 GatesheadSadece önemli anlar
1Mansfield Town 3-2 Harrogate TownSadece önemli anlar
1Macclesfield 6-3 AFC TottonSadece önemli anlar
1 KasımFleetwood Town 2-1 BarnetSadece önemli anlar
1Brackley Town 2-2 (4-3P) Notts CountyBBC Two / TNT Sports 3 / ESPN Select
2South Shields 1-3 Shrewsbury TownTNT Sports 1 / ESPN Select
2 KasımEastleigh 0-3 WalsallBBC Two / TNT Sports 2 / ESPN Select
2 KasımPort Vale 5-1 Maldon & TiptreeTNT Sports 1 / ESPN Select
2 KasımGainsborough Trinity 1-2 (Uzatmalar) Accrington StanleyTNT Sports 1 / ESPN Select
3 Kasım Tamworth 0-1 Leyton OrientTNT Sports 1 / ESPN Select

FA Kupası 2025-26 TV kanalları ve yayınları

ÜlkeTV kanalı
BirleşikTNT Sports, discovery+, BBC
AmerikaESPN

Birleşik Krallık

TNT Sports, discovery+ ve BBC, 2025-26 sezonunda Birleşik Krallık'ta FA Cup'ın yayın ortaklarıdır. TNT Sports, birinci ve ikinci turdan seçilmiş maçların yanı sıra, Cumartesi günü saat 15:00'te başlayan maçlar hariç, üçüncü turdan itibaren tüm maçları yayınlayacaktır. BBC ise TNT Sports ile paylaşarak 14 maçı canlı yayınlayacak. Çeyrek finallere kadar her turda iki maç yayınlayacak. Ayrıca bir yarı final ve final maçını da yayınlayacak.

Amerika

Amerika Birleşik Devletleri'nde FA Cup maçları ESPN ve ESPN Select dahil olmak üzere ESPN ve ağ kanallarında canlı olarak izlenebilecek ve yayınlanacak.

FA Cup 2025-26 tur tarihleri

FA Cup eleme turları Ağustos 2025'te başladı ve ilk tur, bilindiği gibi, Ekim sonu-Kasım başında başladı. EFL'den 48 takım - 24'ü League One'dan ve 24'ü League Two'dan - bu aşamaya katılıyor.

Premier League ve Championship takımları, 2026 yılının Ocak ayı başında oynanması planlanan üçüncü turdan itibaren turnuvaya katılır. Tur tarihlerinin dağılımını, turnuvaya katılan takımları ve maç sayılarını aşağıda görebilirsiniz.

TurAna tarihKatılan takımlarMaç sayısı
İlk tur1 Kasım 202524 League One takımı + 24 League Two takımı40
İkinci tur6 Aralık 2025Yok2
Üçüncü tur10 Ocak 202620 Premier Lig takımı + 24 Şampiyona takımı32
Dördüncü tur14 Şubat 2026Yok16
Beşinci tur7 Mart 2026Yok8
Çeyrek finaller4 Nisan 2026Yok4
Yarı finaller25 Nisan 2026Yok2
Final16 Mayıs 2026Yok1

FA Cup 2025-26'nın ödül parası ne kadardır?

FA Kupası'nın ödül parası turlara göre değişir; ilk tur maçlarının galibi 45.000 sterlin (60.000 dolar) alırken, kaybedenler 15.000 sterlin (20.000 dolar) alır. Turlar ilerledikçe ödüller önemli ölçüde artar, ancak riskler de artar ve dördüncü tur, beşinci tur ve çeyrek finallerde kaybedenlere ödül parası verilmez. Tek başına bir oyun olarak, finalin galibi 2 milyon sterlin (2,6 milyon dolar) kazanırken, ikincilik 1 milyon sterlin (1,3 milyon dolar) ile ödüllendirilir.

Bir takım ilk turda yarışmaya katılır ve FA Kupası'nı kazanırsa, 4 milyon sterlin (5,3 milyon dolar) biraz üzerinde bir ödül parası kazanır. Üçüncü turda yarışmaya katılan bir Premier Lig takımının FA Kupası'nda kazanabileceği en yüksek ödül parası 3,9 milyon sterlin (5,2 milyon dolar)dır.

TurKazananın ödülüKaybedenlerin ödülü
İlk tur45.00015.000
İkinci tur75.00020.000
Üçüncü tur115.00025.000
Dördüncü tur120.000Yok
Beşinci tur225.000Yok
Çeyrek final450.000Yok
Yarı final1.000.000500.000
Final2.000.0001.000.000

GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.

