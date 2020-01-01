FA Cup'ta Merseyside heyecanı: Liverpool - Everton maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere FA Cup 3. Tur maçında ezeli rakipler Liverpool ve Everton karşı karşıya geliyor.

İngiltere FA Cup 3. Tur maçında Merseyside derbisi heyecanı yaşanıyor.

Premier Lig'de açık ara farkla lider durumda olan , ülkenin prestijli organizasyonlarından FA Cup'ta ezeli rakibi 'ı ağırlıyor.

Anfield Road'da oynanacak zorlu mücadelede hakem Jonathan Moss düdük çalacak.

Liverpool - Everton maçı saat kaçta, hangi kanalda?

5 Ocak Pazar günü oynanacak karşılaşma, TSI 19:01'de başlayacak.

'de televizyon yayını bulunmayan mücadeleyi internet üzerinden izlemek isteyen sporseverler Nesine.com adresinden karşılaşmayı izleyebilecek.

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Liverpool'un dikkat çeken üstünlüğü

Karşılaşmanın ev sahibi Liverpool, ezeli rakibiyle 1901 yılından bu yana toplam 193 kez karşı karşıya geldi.

Liverpool şehrinin en güçlü iki ekibinin düellolarında 77 kez Kırmızılar kazanırken Maviler 52 galibiyet elde etti.

İki takımın kendi aralarında oynadıkları son beş maçta Liverpool üç kez kazanırken iki karşılaşma beraberlikle tamamlandı.