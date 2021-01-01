FA Kupası

FA Cup'ta erken final: Manchester United - Liverpool

Goal
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Mane Liverpool Rashford Manchester United 2020-21
(C)Getty Images
FA Cup'ta dördüncü tur kuraları çekildi. Ezeli rakipler Manchester United ile Liverpool birbirleriyle eşleşti.

FA Cup'ta hafta sonu oynanan üçüncü tur maçlarının ardından, dördüncü turun kura çekimi gerçekleştirildi. Birçok alt lig takımının yer aldığı kurada ezeli rakipler ve kupanın şampiyonluk adayları Manchester United ile Liverpool birbirleriyle eşleşti.

Ligin zirvesinde yer alan Manchester United ile Liverpool, kupadan bir hafta önce 17 Ocak'ta Premier Lig'de kozlarını paylaşacak. Kupa maçı ise 23 Ocak'ta oynanacak.

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Manchester United 2016'dan beri FA Cup'ı kazanamıyor. Liverpool'un ise hasreti çok daha uzun. Merseyside temsilcisini son finalini 2006 yılında kazandı.

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    Diğer eşleşmeler ise şöyle;

    Cheltenham Manchester City
    Bournemouth Crawley
    Stockport West Ham v Doncaster
    Brentford Leicester
    Brighton Blackpool
    Swansea Nottingham Forest
    Barnsley Norwich
    Chorley Wolverhampton
    Millwall Bristol City
    Wycombe  Tottenham
    Fulham Burnley
    Sheffield United Plymouth
    Chelsea Luton
    Everton Sheffield Wednesday
       



     

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