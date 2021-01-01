FA Cup'ta erken final: Manchester United - Liverpool

FA Cup'ta dördüncü tur kuraları çekildi. Ezeli rakipler Manchester United ile Liverpool birbirleriyle eşleşti.

FA Cup'ta hafta sonu oynanan üçüncü tur maçlarının ardından, dördüncü turun kura çekimi gerçekleştirildi. Birçok alt lig takımının yer aldığı kurada ezeli rakipler ve kupanın şampiyonluk adayları ile birbirleriyle eşleşti.

Ligin zirvesinde yer alan Manchester United ile Liverpool, kupadan bir hafta önce 17 Ocak'ta Premier Lig'de kozlarını paylaşacak. Kupa maçı ise 23 Ocak'ta oynanacak.

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Manchester United 2016'dan beri FA Cup'ı kazanamıyor. Liverpool'un ise hasreti çok daha uzun. Merseyside temsilcisini son finalini 2006 yılında kazandı.

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Diğer eşleşmeler ise şöyle;

Cheltenham Crawley Stockport West Ham v Doncaster Brentford Leicester Blackpool Swansea Nottingham Forest Barnsley Norwich Chorley Wolverhampton Millwall Bristol City Wycombe Sheffield United Plymouth Luton Sheffield Wednesday





