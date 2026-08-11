FA Cup 2026/27 biletleri nasıl alınır: Kesinleşen tur tarihleri, ortalama bilet fiyatları ve daha fazlası

2026/27 FA Cup, İngiliz futbol piramidinin dört bir yanından kulüplerin nihai kapışma için Wembley Stadyumu'nda yer alma mücadelesi vereceği, dünyanın en öngörülemez eleme usulü turnuvası olma ününe yakışmayı vadediyor.

Aylar süren eleme turları, sürpriz sonuçlar ve yüksek tempolu dramatik anların ardından, Mayıs 2027'de İngiliz futbolunun evinde bir kez daha görkemli finale sahne hazırlanmış olacak.

GOAL, biletlerin nasıl alınacağı, tahmini maliyetler, turnuva takvimi ve premium seçenekler dahil tüm kritik bilet bilgileriyle size rehberlik ediyor.

FA Cup takvimi nasıl?

Bu sezonki FA Cup'ın eleme turları 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü başladı.

Turnuvanın tamamı dokuz aydan uzun bir döneme yayılıyor ve 22 Mayıs 2027 Cumartesi günü Wembley Stadyumu'nda oynanacak görkemli finalle sona eriyor.

Ana tabloya ilişkin önemli tur tarihleri şöyle:

7 Kasım 2026: Birinci Tur (EFL League One ve Two takımları katılıyor)

5 Aralık 2026: İkinci Tur

9 Ocak 2027: Üçüncü Tur (Premier League ve Championship takımları katılıyor)

13 Şubat 2027: Dördüncü Tur

6 Mart 2027: Beşinci Tur

3 Nisan 2027: Çeyrek finaller

24-25 Nisan 2027: Yarı finaller

22 Mayıs 2027: Final

FA Cup maç biletleri nasıl alınır?

Biletleri doğrudan turnuvaya katılan kulüplerin resmi bilet satış portallarından satın almak, FA Cup koltuklarını güvence altına almanın en güvenli ve en güvenilir yoludur.

Öncelikli kontenjanlar: FA Cup maç biletleri, bir kulübün standart sezonluk bilet paketine otomatik olarak dahil edilmez. Ancak sezonluk bilet sahipleri ve kulübün resmi üyeleri, belirlenmiş satın alma dönemlerinde ilk öncelikli erişimi elde eder.

FA Cup maç biletleri, bir kulübün standart sezonluk bilet paketine otomatik olarak dahil edilmez. Ancak sezonluk bilet sahipleri ve kulübün resmi üyeleri, belirlenmiş satın alma dönemlerinde ilk öncelikli erişimi elde eder. Wembley kontenjanları (Yarı finaller ve final): Yarı finaller ve finalde yer alan kulüpler, kendilerine özel bilet kontenjanı alır. Bu kontenjan Wembley maçları için kulüp başına genellikle yaklaşık 30.000 bilettir. Bu biletler, sadakat puanları ve sezonluk bilet durumuna göre finalist kulüpler tarafından doğrudan dağıtılır.

Yarı finaller ve finalde yer alan kulüpler, kendilerine özel bilet kontenjanı alır. Bu kontenjan Wembley maçları için kulüp başına genellikle yaklaşık 30.000 bilettir. Bu biletler, sadakat puanları ve sezonluk bilet durumuna göre finalist kulüpler tarafından doğrudan dağıtılır. İkincil pazar yerleri: Kulüplerin resmi kontenjanlarından bilet alamayan taraftarlar için ikincil platformlar, yoğun talep gören maçlarda alternatif yeniden satış seçenekleri sunar. Satın alma yaptığınız internet sitesinin hüküm ve koşullarını mutlaka kontrol edin.

FA Cup maç biletleri ne kadar?

Turnuva Mayıs ayında Wembley'deki görkemli finale yaklaştıkça talep ve bilet fiyatları artar. İşte ortalama bilet fiyatlarının dökümü:

Ev sahibi kulübün takdiri (1-6. turlar): FA, ilk turlardan çeyrek finallere kadar minimum bilet fiyatını £10 olarak belirler. Ev sahibi kulüpler, rakibin seviyesi ve oturma konumuna göre nominal fiyatları belirler.

FA, ilk turlardan çeyrek finallere kadar minimum bilet fiyatını £10 olarak belirler. Ev sahibi kulüpler, rakibin seviyesi ve oturma konumuna göre nominal fiyatları belirler. Wembley kategori sistemi (Yarı finaller ve final): Resmi Wembley fiyatları, Kategori 1 ile Kategori 4 arasındaki oturma bantlarında standartlaştırılmıştır. Yetişkin biletleri yarı finaller için £30 ile £120, final için ise £50 ile £255 arasında değişir.