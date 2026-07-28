F1 Hollanda Grand Prix biletleri nasıl alınır: Tarihler, bilet fiyatları ve daha fazlası

Formula 1, bu ağustosta sezonun duygusal açıdan en yoğun yarış hafta sonu olmaya aday etkinlik için, belki de bu haliyle son kez, Zandvoort’un kum tepelerine geri dönüyor. Hollanda Grand Prix’si, 2021’de takvime geri dönmesinden bu yana takvimin en coşkulu duraklarından biri hâline geldi; Max Verstappen’in ev sahibi desteği de Circuit Zandvoort’u her yıl turuncu bir denize çeviriyor. Pilotlar, mühendisler ve taraftarlar, burayı düzenli olarak F1 takviminin atmosferi en güçlü hafta sonlarından biri arasında gösteriyor.

2026, organizasyona ekstra bir anlam daha yüklüyor. Zandvoort’un, yarışın 2027’de takvimden çıkması öncesinde şu anki plana göre etkinliğe son kez ev sahipliği yapması beklenirken, hafta sonu tarihinde ilk kez bir F1 Sprint de yer alacak.

GOAL, tarihler, fiyatlar ve bilet bulunabilirliği hakkında bilmeniz gereken her şeyi, ayrıca son biletler tükenmeden yerinizi kapmanın en hızlı yolunu bir araya getirdi.

F1 Hollanda Grand Prix’si ne zaman?

2026 Formula 1 Heineken Hollanda Grand Prix’si, Circuit Zandvoort’ta üç gün boyunca düzenlenecek. Yarışın tarihinde ilk kez cumartesi programına bir F1 Sprint seansı da eklendi.

Tarih ve Saat Etkinlik Konum Biletler 21 Ağustos Cuma Serbest Antrenman ve Sprint Sıralama Circuit Zandvoort, Hollanda Biletler 22 Ağustos Cumartesi F1 Sprint ve Sıralama Circuit Zandvoort, Hollanda Biletler 23 Ağustos Pazar Yarış Günü Circuit Zandvoort, Hollanda Biletler

Zandvoort’ta ilk kez Sprint formatının takvimde yer almasıyla birlikte cumartesi günü artık ekstra önem taşıyor; gün, yalnızca sıralama yerine tek günde iki rekabetçi seans sunuyor.

F1 Hollanda Grand Prix’si biletleri nereden alınır?

Bakılacak iki yer var. Resmî Hollanda Grand Prix’si internet sitesinde cuma günü için hâlâ sınırlı sayıda geçiş bileti bulunuyor, ancak cumartesi ve pazar günleri orada tamamen tükenmiş durumda. Bu iki gün için ve cuma günü daha fazla seçenek isteyenler adına StubHub, pistteki tüm tribünler ve genel giriş alanları genelinde canlı ilanlar sunan başlıca yeniden satış pazarı konumunda.

F1 Hollanda Grand Prix’si biletleri ne kadar?

Zandvoort’ta bilet fiyatları güne, tribüne ve ne kadar erken satın aldığınıza göre değişiyor, ancak piste girmenin en ucuz yolu, ilk antrenman ve Sprint Sıralama seanslarını kapsayan tek günlük cuma bileti olmaya devam ediyor.

2026 yarışı için mevcut StubHub ilanlarında görülen başlangıç fiyatları şöyle:

Cuma (Antrenman ve Sprint Sıralama): 80 €’dan başlıyor

Cumartesi (F1 Sprint ve Sıralama): 199 €’dan başlıyor

Pazar (Yarış Günü): 355 €’dan başlıyor

2 günlük bilet, Cumartesi ve Pazar: 474 €’dan başlıyor

3 günlük bilet, tam hafta sonu: 443 €’dan başlıyor

Cuma günü, Zandvoort’ta gerçek bir Formula 1 hafta sonu deneyimi yaşamanın açık ara en uygun fiyatlı yolu olmayı sürdürüyor; yarış günü biletinin maliyetinin küçük bir kısmına antrenman turlarını ve Sprint Sıralama’nın ekstra görsel şölenini sunuyor. Daha sınırlı bütçeyle hareket eden taraftarlar için bu, etkinliğe girişte açık ara en iyi fiyat-performans seçeneği.

Yeniden satış pazarındaki fiyatlar, talep değiştikçe sürekli hareket ediyor; bu nedenle etkinlik yaklaştıkça rakamlar yükselebiliyor. Kum tepeleri çevresindeki genel giriş alanları genellikle piyasanın daha alt seviyelerinde kalırken, Tarzan virajı ya da 14. virajdaki eğimli Arie Luyendijkbocht gibi ikonik noktalardaki numaralı tribün koltukları daha yüksek fiyat görüyor.

F1 Hollanda Grand Prix’si biletlerini nasıl alabilirim?

Bu yıl Zandvoort’a ulaşmanın iki yolu var: resmî kanal ve yeniden satış. Hangisinin sizin için uygun olduğu ise büyük ölçüde hangi günü istediğinize bağlı.

Resmî biletler: Hollanda GP’sinin kendi gişesinde yalnızca cuma günkü Antrenman ve Sprint Sıralama seansı için bilet bulunuyor. Cumartesi ve pazar günleri tükenmiş görünüyor ve sadece bekleme listesi üzerinden erişilebiliyor. Taraftarlar bu listeye doğrudan resmî Hollanda Grand Prix’si internet sitesi üzerinden katılabiliyor, ancak yarış haftasından önce yer açılacağının garantisi yok. Buradaki fiyatlar da nominal değer üzerinden sabit ve talep yükseldiğinde koltuk seçiminde esneklik sunulmuyor.

Yeniden satış biletleri: Cumartesi ve pazar günleri için, ayrıca cuma günü daha fazla seçenek isteyen alıcılar adına StubHub en pratik seçenek. Canlı bir pazar yeri olduğu için, satıcılar bilet listeledikçe uygunluk sürekli yenileniyor; bu sayede resmî kanal kapandıktan sonra bile tüm tribünlerde ve genel giriş alanlarında koltuklar ortaya çıkabiliyor. Ayrıca satın almadan önce tam koltuk konumlarını ve fiyatları yan yana karşılaştırmanıza da imkân tanıyor; size sadece bir kategori atanmasıyla sınırlı kalmıyorsunuz.

StubHub üzerinden satın almak için:

StubHub Hollanda Grand Prix’si bilet sayfasına gidin Bütçe dostu cuma seansını, cumartesideki yeni Sprint’i ya da pazardaki yarış gününü tercih ederek istediğiniz günü seçin Bütçenize uygun bileti bulmak için ilanları tribün, görüş açısı ve fiyata göre karşılaştırın Satın alma işlemini güvenli şekilde tamamlayın ve koltuğunuzun onayını anında alın Antrenmandan damalı bayrağa kadar tam Zandvoort hafta sonu deneyimini istiyorsanız çok günlük bilet seçeneklerine göz atın

Alıcılar, Zandvoort’un kum tepeleriyle çevrili ve inişli çıkışlı yapısı nedeniyle pist çevresindeki görüş açıları ciddi biçimde değiştiğinden, bir ilanın genel giriş mi yoksa belirli bir tribün mü olduğunu her zaman kontrol etmeli. Taraftarların çoğu için, özellikle de cumartesi ya da pazar erişimi arayanlar açısından, yeniden satış şu anda içeri girmenin tek gerçekçi yolu.

Circuit Zandvoort hakkında bilmeniz gereken her şey

Circuit Zandvoort, Hollanda’nın Kuzey Denizi kıyısındaki kum tepeleri arasında, Amsterdam’ın yaklaşık 40 kilometre batısında yer alıyor ve bu da onu Formula 1 takviminin doğal açıdan en manzaralı pistlerinden biri yapıyor. 4,259 km uzunluğundaki 14 virajlı düzen, modern Formula 1’de ender görülen eğimli virajlarıyla ünlü. Hugenholtzbocht olarak bilinen 3. viraj ile 14. virajdaki Arie Luyendijkbocht’un her ikisi de yüzde 18, yani 32 derece eğime sahip; bu da eski tarz pist düzeninin sunduğundan daha yakın mücadelelere ve daha fazla sollama fırsatına zemin hazırlıyor.

Pistin kökeni 1939’a uzanıyor. O yıl, savaş dönemi inşaatlarından geriye kalan yollar kullanılarak geçici bir cadde pisti inşa edildi; tesis daha sonra 1948’de resmen kalıcı bir pist olarak açıldı. 1950 ile 1985 arasında Hollanda Grand Prix’sine Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın düzenli bir ayağı olarak ev sahipliği yaptı ve Alberto Ascari, Jackie Stewart, Niki Lauda ile Alain Prost gibi efsanevi kazananlar çıkardı. Ardından takvimdeki yerini otuz yılı aşkın süreliğine kaybetti.

Formula 1’in 2021’deki dönüşü, büyük ölçüde Verstappen’in hakimiyeti ve her ağustosta sahil kasabasına akın eden Hollandalı taraftar desteğinin ölçeği sayesinde Zandvoort’u sporun en çok talep gören biletlerinden biri hâline getirdi. Kum tepelerinin kendisi doğal tribün görevi görüyor ve seyircilere aynı anda birden fazla virajı görebilecekleri sıra dışı izleme noktaları sunuyor. Takvimdeki az sayıda pist bunun benzerini verebiliyor.

2026’nın, şimdilik Zandvoort pistindeki planlanan son etkinlik olarak işaretlenmesi ve hafta sonuna ilk kez bir F1 Sprint eklenmesiyle birlikte, bu yarış sezonun hem en tarihi hem de bilet bulması en zor Grand Prix’lerinden biri olmaya hazırlanıyor. Bunun bir parçası olmak isteyen taraftarların biletlerini mümkün olduğunca erken alması gerekiyor.