F1 Grand Prix 2026 biletlerini nasıl alabilirsiniz: Tarihler, yaklaşan yarışlar, konaklama seçenekleri ve daha fazlası

Bahreyn ve Suudi Arabistan’da düzenlenecek olan yarışlar 2026 F1 takviminden çıkarılmış olsa da, F1 Grand Prix sezonunda hâlâ 22 yarışlık bir program bizi bekliyor.

Önümüzdeki 9 ay boyunca dünyanın dört bir yanında yarışlar düzenlenecek ve bu da F1 hayranlarına Grand Prix biletleri satın alarak hayallerini gerçeğe dönüştürmek için sayısız fırsat sunacak.

F1 yarışı hızlı ve heyecanlı geçecek, bu nedenle GOAL'da biletlerin nereden satın alınabileceği ve fiyatları dahil olmak üzere ihtiyacınız olan tüm önemli bilet bilgilerini sizler için derledik.

F1 Grand Prix 2026 takvimi nedir?

İşte F1 2026 sezonunun kalan yarışları:

Tarih Yarış Mekan (Yer) Biletler 29 Mart Japonya Grand Prix Suzuka Pisti (Suzuka) Bilet 3 Mayıs Miami Grand Prix Miami Uluslararası Otodromu (Miami Gardens) Biletler 24 Mayıs Kanada Grand Prix Gilles Villeneuve Pisti (Montreal) Biletler 7 Haziran Monako Grand Prix Monako Pisti (Monako) Biletler 14 Haziran Barselona-Katalonya Grand Prix Barselona-Katalonya Pisti (Montmelo) Biletler 28 Haziran Avusturya Grand Prix Red Bull Ring (Spielberg) Biletler 5 Temmuz İngiltere Grand Prix Silverstone Pisti (Silverstone) Biletler 19 Temmuz Belçika Grand Prix Spa-Francorchamps Pisti (Stavelot) Biletler 26 Temmuz Macaristan Grand Prix Hungaroring (Mogyorod) Biletler 23 Ağustos Hollanda Grand Prix Zandvoort Pisti (Zandvoort) Biletler 6 Eylül İtalya Grand Prix Monza Pisti (Monza) Biletler 13 Eylül İspanya Grand Prix Madring (Madrid) Biletler 26 Eylül Azerbaycan Grand Prix Bakü Şehir Pisti (Bakü) Biletler 11 Ekim Singapur Grand Prix Marina Bay Sokak Pisti (Singapur) Biletler 25 Ekim Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix Amerika Pisti (Austin) Biletler 1 Kasım Meksiko Grand Prix Autodromo Hermanos Rodriguez (Meksiko) Biletler 8 Kasım Sao Paulo Grand Prix Interlagos Pisti (Sao Paulo) Biletler 21 Kasım Las Vegas Grand Prix Las Vegas Strip Pisti (Paradise) Biletler 29 Kasım Katar Grand Prix Lusail Uluslararası Pisti (Lusail) Biletler 6 Aralık Abu Dabi Grand Prix Emirates Yas Marina Pisti (Abu Dabi) Biletler



Not: Çin, Miami, Kanada, İngiltere, Hollanda ve Singapur Grand Prix’lerinde sprint formatı uygulanmaktadır.

Geçen sezondan bu yana yarışlarda birkaç değişiklik oldu. İspanya Grand Prix'si Barselona'dan Madrid'deki yeni bir sokak pistine taşınırken, Montmelo'daki Circuit de Barcelona-Catalunya artık yepyeni bir yarışa, Barcelona-Catalunya Grand Prix'sine ev sahipliği yapıyor. Barselona'nın kazancı, Imola'nın kaybı oldu; çünkü sözleşmesi yenilenmeyen Emilia Romagna Grand Prix'si artık düzenlenmeyecek.

F1 Grand Prix 2026 biletlerini nasıl alabilirsiniz?

Hayranlar, F1 Grand Prix biletlerini çeşitli yollardan satın alabilirler. Biletler, sporun resmi sitesinden doğrudan erişilebilen Formula One Ticket Portal tarafından sunulmaktadır ve ayrıca pist/mekan sitelerinden de satın alınabilir.

Genel giriş ve tribün biletlerinin yanı sıra, hayranlar çok sayıda VIP veya konuk ağırlama paketi de satın alabilirler.

Ayrıca, F1 hayranları biletleri en iyi şekilde temin etme fırsatı sunan StubHub gibi ikincil siteleri de değerlendirebilirler.

F1 Grand Prix 2026 biletleri ne kadar?

F1 bilet fiyatları, pist, konum ve seçtiğiniz erişim düzeyine göre önemli ölçüde değişir.

Biletler genellikle aşağıdaki kategorilerde mevcuttur:

Genel Giriş (GA): En uygun fiyatlı seçenek olup, Çin Grand Prix’sinde 400 CNY (43 £ / 57 $) ile İngiliz Grand Prix’sinde 325 £’dan (430 $) fazla arasında değişmektedir. Bu biletler, ayrılmış koltuk içermez.

Rezervasyonlu koltuklar, Suzuka gibi uygun fiyatlı pistlerde genellikle 22.500 JPY (106 £) civarında başlar ve Monako Grand Prix'sinde premium manzaralar için 875 € (755 £) 'u aşabilir.

Ana Tribün / Pit Düzlüğü: Bu premium koltuklar, start/bitiş çizgisi ve pit şeridini görme imkanı sunar ve fiyatları ortalama 700 £ (940 $) civarındadır.

Paddock Club & Hospitality: Her şey dahil yemek ve özel pit şeridi erişimi sunan VIP paketlerin fiyatları genellikle 4000 £ (5375 $) civarından başlar.

Kuzey Amerika ve prestijli Avrupa etkinlikleri, F1 takviminde genellikle en pahalı olanlardır. Fiyat skalasının diğer ucunda ise, Uzak Doğu ve Güney Amerika'daki yarışlar (Çin, Japonya ve Brezilya) sezon boyunca en ucuzlar arasında yer alır.

Ek bilgi için F1 sitesini ve çeşitli pist sitelerini, ayrıca mevcut bilet durumunu öğrenmek için StubHub gibi ikincil siteleri takip etmeyi unutmayın.

F1 konukseverlik paketlerine neler dahildir?

Dünyanın olağanüstü yerlerinde bulunan Grand Prix pistlerindeki konuk ağırlama hizmetleri, seçkin yemek ve birinci sınıf içecek seçenekleriyle lüks bir dokunuş sunarken, özel lounge alanlarına erişim imkanı da sağlar.

Ayrıca, F1'in perde arkasına dair bilgilerle motor sporları meraklıları için rüya gibi bir deneyim yaşayacaksınız. Bu, özel bir gün için mükemmel bir ikramdır ve her Grand Prix benzersiz deneyimler sunsa da, belirli yarışlar için paketlerde yer alan hizmetler sabittir:

Pist Kenarı VIP

Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yarışlara erişim

Pit Lane ve Start/Finish Line'ın birinci sınıf manzarası

Tüm gün açık bar

Başlangıç ve açık büfe içeren gurme öğle yemeği

Konuk ağırlama salonuna erişim

Pist kenarı konukseverlik

Mükemmel manzaralı uzman konuk ağırlama hizmeti

Yarış hafta sonu boyunca sunulan enfes yemek seçenekleri ve köpüklü şarap

Bir F1 Medya Kişiliği veya Sürücüsünün özel katılımı

F1 Yönetici Soru-Cevap oturumu

Özel Grid Walk deneyimi

Şampiyonluk Kupası ile fotoğraf çekimi

Perde arkasına bakış için rehberli Paddock erişimi

F1 2026 sezonundan ne beklemeli?

Geçen yıl, F1 tarihinin en heyecan verici ve dramatik sezonlarından birine tanık olduk. Uzun süre liderliği elinde tutan McLaren ikilisi Lando Norris ve Oscar Piastri, yeniden güçlenen Max Verstappen tarafından sınırlarına kadar zorlandı ve sezon heyecan verici bir finalle sona erdi.

Lando Norris, Abu Dabi'de düzenlenen sezonun son Grand Prix'sinde elbette soğukkanlılığını korudu ve üçüncü olarak bitirerek ilk F1 sürücüler şampiyonluğunu kazandı. Şimdi, ilk şampiyonluğunun ardından unvanını başarıyla koruyan ilk İngiliz sürücü olmaya çalışıyor.

Ancak Formula 1 dünyasında birkaç ay ne kadar da büyük bir fark yaratıyor. Geçen yılın üç şampiyonluk adayı da 2026 sezonunun ilk iki yarışında podyuma çıkamadı ve hiçbiri Çin Grand Prix'sini bitiremedi.

Sezon öncesi testlerdeki performanslarından beklendiği üzere, Mercedes şu anki yıldızlar. George Russell Avustralya’da hem pole pozisyonunu hem de yarış galibiyetini elde ederken, 19 yaşındaki İtalyan yardımcısı Kimi Antonelli ise Çin’de zaferi kazandı.

Ferrari hayranlarının da yüzleri gülümsüyor. Atlı armalı takım, geçen yıla göre gelişme kaydetmiş ya da yeni kurallara ve düzenlemelere diğerlerinden daha iyi uyum sağlamış görünüyor. Açılışın ilk iki yarışında 3. ve 4. sıralarda bitirdiler; Charles Leclerc Melbourne'da podyuma çıkarken, Lewis Hamilton Şanghay'da bronz madalya kazandı.