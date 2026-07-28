F1 Grand Prix 2026 biletleri nasıl alınır: Tarihler, yaklaşan yarışlar, ağırlama seçenekleri ve daha fazlası

2026 Formula 1 sezonu artık 11 yarışlık bir şampiyona. Sezon mart ayında Melbourne'deki Avustralya Grand Prix'siyle başladı ve aralık ayına kadar sürecek kalan ayaklarla birlikte, F1 hayranlarının Grand Prix hayallerini gerçeğe dönüştürmesi için takvimde hâlâ birçok durak var.

Sezon finaline doğru ilerlerken F1 heyecanı daha da hızlanıp sertleşecek. Bu nedenle GOAL olarak, biletlerin nereden alınacağı, fiyatların ne kadar olduğu ve takvimdeki bir sonraki yarış için yerinizi en hızlı şekilde nasıl garantileyebileceğiniz dahil olmak üzere ihtiyacınız olan tüm temel bilet bilgilerini bir araya getirdik.

F1 Grand Prix 2026 takvimi nasıl?

İşte F1 2026 sezonunun kalan yarışları:

Tarih Yarış Mekân (Konum) Biletler 23 Ağustos Hollanda Grand Prix'si Circuit Zandvoort (Zandvoort) Biletler 6 Eylül İtalya Grand Prix'si Monza Circuit (Monza) Biletler 13 Eylül İspanya Grand Prix'si Madring Circuit (Madrid) Biletler 26 Eylül Azerbaycan Grand Prix'si Baku City Circuit (Bakü) Biletler 11 Ekim Singapur Grand Prix'si Marina Bay Street Circuit (Singapur) Biletler 25 Ekim Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si Circuit of the Americas (Austin) Biletler 1 Kasım Mexico City Grand Prix'si Autódromo Hermanos Rodríguez (Mexico City) Biletler 8 Kasım Sao Paulo Grand Prix'si Interlagos Circuit (Sao Paulo) Biletler 21 Kasım Las Vegas Grand Prix'si Las Vegas Strip Circuit (Paradise) Biletler 29 Kasım Katar Grand Prix'si Lusail International Circuit (Lusail) Biletler 6 Aralık Abu Dabi Grand Prix'si Emirates Yas Marina Circuit (Abu Dhabi) Biletler



Not: Çin, Miami, Kanada, Büyük Britanya, Hollanda ve Singapur Grand Prix'lerinde sprint formatı uygulanıyor.

Geçen sezona göre yarış takviminde birkaç değişiklik yapıldı. İspanya Grand Prix'si Barcelona'dan Madrid'deki yeni bir şehir pistine taşınırken, Montmelo'daki Circuit de Barcelona-Catalunya artık yepyeni bir yarış olan Barcelona-Catalunya Grand Prix'sine ev sahipliği yapıyor. Barcelona'nın kazancı Imola'nın kaybı oldu; Emilia Romagna Grand Prix'si, sözleşmesi yenilenmediği için takvimden çıkarıldı.

F1 Grand Prix 2026 biletleri nasıl alınır?

Taraftarlar F1 Grand Prix biletlerini birkaç farklı yoldan satın alabilir. Biletler, doğrudan sporun resmî sitesi üzerinden erişilebilen Formula One Ticket Portal'da satışa sunuluyor. Ayrıca pistlerin ve organizasyon mekânlarının kendi siteleri üzerinden de alınabiliyor.

Genel giriş ve tribün biletlerinin yanı sıra, taraftarlar çok sayıda VIP ya da hospitality paketi de satın alabiliyor.

Buna ek olarak, F1 hayranları bilet bulma konusunda kendilerine en iyi fırsatı sunabilecek StubHub gibi ikincil satış sitelerini de değerlendirebilir.

F1 Grand Prix 2026 biletleri ne kadar?

F1 bilet fiyatları pist, konum ve seçtiğiniz erişim düzeyine göre ciddi ölçüde değişiklik gösteriyor.

Biletler genel olarak şu kategorilerde sunuluyor:

Genel Giriş (GA): En uygun bütçeli seçenek. Çin Grand Prix'sinde 400 CNY (£43/$57) seviyesinden başlarken, Büyük Britanya Grand Prix'sinde £325'in ($430) üzerine çıkabiliyor. Bu biletler ayrılmış koltuk içermiyor.

En uygun bütçeli seçenek. Çin Grand Prix'sinde 400 CNY (£43/$57) seviyesinden başlarken, Büyük Britanya Grand Prix'sinde £325'in ($430) üzerine çıkabiliyor. Bu biletler ayrılmış koltuk içermiyor. Tribün Koltuğu: Ayrılmış koltuklar genellikle Suzuka gibi daha uygun fiyatlı pistlerde 22.500 JPY (£106) civarından başlıyor ve Monaco Grand Prix'sinde premium görüş açıları için 875 €'nun (£755) üzerine çıkabiliyor.

Ayrılmış koltuklar genellikle Suzuka gibi daha uygun fiyatlı pistlerde 22.500 JPY (£106) civarından başlıyor ve Monaco Grand Prix'sinde premium görüş açıları için 875 €'nun (£755) üzerine çıkabiliyor. Ana Tribün / Pit Düzlüğü: Bu premium koltuklar start/finiş çizgisi ve pit yolu manzarası sunuyor. Fiyatlar ortalama olarak £700 ($940) civarında.

Bu premium koltuklar start/finiş çizgisi ve pit yolu manzarası sunuyor. Fiyatlar ortalama olarak £700 ($940) civarında. Paddock Club & Hospitality: Her şey dahil ikram ve pit yoluna özel erişim sunan VIP paketler genellikle yaklaşık £4000 ($5375) seviyesinden başlıyor.

Kuzey Amerika'daki ve Avrupa'nın prestijli organizasyonları, F1 takviminin en pahalı yarışları olma eğiliminde. Fiyat skalasının diğer ucunda ise Uzak Doğu ve Güney Amerika'daki yarışlar, yani Çin, Japonya ve Brezilya, sezonun en uygun fiyatlı etkinlikleri arasında yer alıyor.

Ek bilgi için F1 sitesini ve çeşitli pistlerin sitelerini, güncel bilet durumu için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip etmeyi unutmayın.

F1 hospitality paketlerine neler dahil?

Olağanüstü küresel lokasyonlarda yer alan Grand Prix pistlerindeki hospitality deneyimi; kaliteli yemekler, premium içecek seçenekleri ve özel lounge alanlarına erişimle lüks bir dokunuş sunuyor.

Ayrıca F1'in perde arkasına dair içgörüler de elde edeceksiniz ve bu da motor sporları tutkunları için rüya gibi bir deneyim yaratıyor. Özel bir gün için mükemmel bir seçenek olan bu paketlerde, her Grand Prix kendine özgü deneyimler sunsa da bazı yarışlarda ortak olarak bulunan içerikler şöyle:

Pist Kenarı VIP

Cuma, cumartesi ve pazar günkü yarış erişimi

Pit yolu ve start/finiş çizgisine premium görüş açıları

Tüm gün açık bar

Başlangıç yemeği ve açık büfeyle gurme öğle yemeği

Hospitality lounge alanına erişim

Pist Kenarı Hospitality

Premium manzarayla uzman hospitality hizmeti

Yarış hafta sonu boyunca sunulan seçkin yemek seçenekleri ve köpüklü şarap

Bir F1 medya kişiliği veya pilotun özel katılımı

F1 yöneticileriyle soru-cevap oturumu

Özel Grid Walk deneyimi

Şampiyona kupasıyla fotoğraf fırsatı

Perde arkasına dair içgörüler için rehberli paddock erişimi

F1 2026 sezonundan neler beklenmeli?

Geçen yıl şimdiye kadarki en heyecan verici ve dramatik F1 sezonlarından birine tanıklık ettik. Uzun süreler boyunca üstünlük kuran McLaren ikilisi Lando Norris ve Oscar Piastri, yeniden yükselişe geçen Max Verstappen tarafından sınırlarına kadar zorlandı ve sezon nefes kesen bir finalle sona erdi.

Lando Norris ise sezonun Abu Dabi'deki son Grand Prix'sinde soğukkanlılığını korudu ve üçüncü sırada bitirerek kariyerinin ilk F1 pilotlar şampiyonluğunu kazandı. Şimdi, ilk şampiyonluk zaferinin ardından unvanını başarıyla koruyan ilk Britanyalı pilot olmaya çalışıyor.

Ancak Formula 1 dünyasında birkaç ayın yaratabildiği fark çok büyük. Geçen yılın üç şampiyonluk adayının hiçbiri 2026'nın ilk iki yarışında podyuma çıkamadı ve üstelik üçünün hiçbiri Çin Grand Prix'sini tamamlayamadı.

Sezon öncesi testlerdeki performanslarından beklendiği gibi, şu anda sahnenin yıldızı Mercedes. George Russell Avustralya'da pole pozisyonunu ve yarış galibiyetini aldı, 19 yaşındaki İtalyan takım arkadaşı Kimi Antonelli ise Çin'de zafere ulaştı.

Ferrari taraftarlarının da yüzü gülüyor. Şahlanan atlar geçen yıla göre gelişmiş görünüyor ya da yeni kurallar ve düzenlemelere diğerlerinden daha iyi uyum sağlıyor. İlk iki yarışın ikisinde de 3. ve 4. sırayı aldılar; Charles Leclerc Melbourne'de podyuma çıkarken Lewis Hamilton Şanghay'da üçüncü oldu.