F-Side cumartesi günü tam 50 yaşına giriyor. Ajax'ın sert çekirdek taraftar grubu, bu yıl dönümünü Amsterdam'daki üç özel noktada toplu şekilde havai fişek yakıp tezahüratlar söyleyerek kutladı.

Olimpiyat Stadı, Johan Cruijff ArenA ve eski stat De Meer'in bulunduğu Middenweg'de taraftarlar kutlamalarını yapmak için bir araya geldi.

F-Side, 3 Ekim 1976'da Ajax'ın De Meer'de VVV ile oynadığı maç sırasında kuruldu. Sert çekirdek grup, Diemenzijde'de F Tribünü'nde ortaya çıktı ve ismini belirlerken Britanya holigan sahnesinden ilham aldı.

F-Side küçük başladı, ancak giderek büyüdü ve sonunda De Meer'de, Avrupa maçlarının ve riskli karşılaşmaların oynandığı Olimpiyat Stadı'nda ve 1996'dan bu yana da Johan Cruijff ArenA'da atmosferi belirleyen unsur haline geldi.



