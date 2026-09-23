Yan Diomande, Vinicius Junior'un kapısını hem de sertçe çalıyor. Fildişi Sahilli oyuncu yalnızca 36 dakika sahada kalmasına rağmen, geçen pazar günü La Liga kapsamında Metropolitano Stadı'nda oynanan ve Real'in Atletico karşısında 2-1 mağlup olduğu Madrid derbisinin en dikkat çekici olumlu yanlarından birini sundu.

Diomande, Real'in on kişiyle mücadele ettiği, Atletico'nun skoru önde götürdüğü ve maçın neredeyse kesinleşmiş göründüğü bir anda oyuna girdi. Buna rağmen saklanmak yerine sol kanada hâkim oldu, sorumluluk aldı ve İspanyol "Marca" gazetesine göre, ikinci yarıda Mourinho'nun en aktif oyuncularından biri olarak maçı tamamladı.

Ayrıca Oku

Ballon d'Or'a Katalan saldırısı: Teşekkürler, Barcelona onu istemiyor

Cañizares: Real Madrid'in forvetleri toplu değilken korkunç davranıyor!

Ancak Diomande'yi ilk on bire iten yalnızca iyi performansı ve Vinicius'un seviyesindeki endişe verici düşüş değil; aynı zamanda özellikle Brezilyalı'nın yerine Fildişi Sahilli oyuncuyu görmek isteyen taraftarın da desteğine sahip.

"Diomande'nin ilk on birde olması gerektiğini düşünüyor musunuz ve kimin yerine?" sorusuna yanıt olarak, 50 bin oyu aşan "Marca" anketine katılanların yüzde 86'sı, onun Vinicius'un yerine ilk on birde olması gerektiği görüşünü belirtti.

Buna karşılık, yüzde 7'si onun başka oyuncuların (Mbappe, Bellingham veya Güler) yerine ilk on birde yer almasını desteklerken, yüzde 7'si ise ilk on birde olmaması gerektiği görüşünü savundu. Böylece Diomande'nin ilk on birde olmasını destekleyen oyların oranı yüzde 93'e ulaştı.

Derbi Karşılaştırması

Madrid derbisinde Vinicius 11 pasın 8'ini tamamladı; isabet oranı yüzde 73, rakip yarı sahada yüzde 78 ve kendi yarı sahasında yüzde 50 oldu.

Diomande ise daha isabetliydi; 10 pasın 9'unu tamamlayarak yüzde 90 başarı oranı yakaladı, ayrıca rakip yarı sahada yüzde 89 ve kendi yarı sahasında yüzde 100 oranına ulaştı.

Real Madrid sayısal eksiklik yaşarken oyuna giren oyuncu için dikkat çekici bir rakam da vardı: Diomande topa 31 kez dokunurken, Vinicius yalnızca 22 kez dokundu.

Fildişi Sahilli oyuncu ikili mücadelelerde de daha etkiliydi; 6 denemesinin 4'ünde başarılı çalım yaparken, Vinicius rakip savunmacıları yalnızca bir kez geçebildi. Ayrıca Diomande 5 faul kazanırken, Brezilyalı yalnızca bir faule maruz kaldı.

Bu karşılaştırmada Vinicius'un üstün geldiği tek başlık ise topla kat ettiği mesafe oldu; Diomande'nin 72 metresine karşılık 93 metre kat etti. Bu fark aynı zamanda her oyuncunun sahada geçirdiği süreyle de bağlantılı.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz.