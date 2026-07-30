Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'nun, Dünya Kupası'nın ticari haklarının bir bölümünü ve FIFA turnuvalarının geleceğini özel sektör yatırımcılarına satmayı öngören projesi etrafındaki tartışma büyüyor; nitekim projeye karşı çıktığını açıklayan ulusal federasyonların sayısı arttı.

İspanyol "AS" gazetesi, resmi hesapları üzerinden, kıta federasyonlarının şu ana kadarki tutumlarını gösteren bir harita yayımladı.

Gazete, UEFA (Avrupa), CONCACAF (Kuzey ve Orta Amerika) ve Asya Futbol Konfederasyonu'nun projeyi reddettiğini açıkladığını belirtirken, Afrika (CAF), Güney Amerika (CONMEBOL) ve Okyanusya (OFC) federasyonlarından henüz resmi bir tutumun gelmediğini ifade etti. Böylece projeyi reddeden ülkelerin toplam sayısı 136'ya ulaşırken, 75 ülke ise henüz tutumunu açıklamadı.

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Bu gelişme, Avrupa'nın 55 federasyonunun, proje ilerlerse tüm FIFA turnuvalarını boykot edeceklerini açıklamasının ardından geldi. Bu federasyonlar, "Dünya Kupası satılık değildir" ifadesini kullanarak, turnuvanın bir yatırım varlığına dönüştürülmesinin oyunun doğasına ve yönetimine yönelik tehlikeli bir aşırılık teşkil ettiğini değerlendirdi.

AS'e göre, Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler federasyonları (CONCACAF) ve Asya Futbol Konfederasyonu da projeye karşı çıkanlara katıldı; bu da dünya futbolu içindeki kriz alanını genişletti.

Öneri, FIFA turnuvalarının ticari haklarını yönetmek üzere yeni bir yapı kurulmasını ve yüzde 20'ye varan bir payın dış yatırımcılara satılmasını öngörüyor. Bu durum, kıta ve ulusal federasyonlarla istişare edilmemesi nedeniyle geniş çaplı eleştirilere yol açtı; büyük turnuvaların geleceğine yatırımcıların etkisi konusundaki endişeler de bu eleştirilere eşlik ediyor.



