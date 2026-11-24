LaLiga Başkanı Javier Tebas, Avrupa Kulüpleri Birliği'nin (UEC) finansmanıyla ilgili tartışmalar nedeniyle birinci başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Miguel Ángel Gil Marín hakkındaki ilk yorumunu paylaştı.

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Tebas, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajda minnettarlığını dile getirdi ve hesapların ile bütçenin Olağan Genel Kurul'da onaylanmasını kutladı.

Tebas, şu ifadeleri kullandı: "Kulüpler, İspanya Profesyonel Futbol Ligi (LaLiga) yönetimine bir kez daha açık bir şekilde destek verdi. Olağan Genel Kurul'da hesapları ve bütçeyi onayladıkları ezici çoğunluk, birlikte çalışmaya ve İspanyol profesyonel futbolunu bugüne kadar yaptığımız gibi geliştirmeye devam etmemiz için bize güç veriyor."

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzán'ın da toplantıda hazır bulunduğunu belirten Tebas, Gil Marín'e emekleri için teşekkür etmek istedi: "Miguel Ángel Gil Marín'e LaLiga birinci başkan yardımcısı olarak yaptığı çalışmalar ve bunca yıllık iş birliği için teşekkür ediyorum."

Gil Marín neden istifa etti?

Miguel Ángel Gil Marín, LaLiga Genel Kurulu sırasında sürpriz bir karara imza attı ve Avrupa Kulüpleri Birliği'nin (UEC) finansmanıyla ilgili tartışmalar nedeniyle birinci başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

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İspanyol AS gazetesinin haberine göre istifa, bugün (salı) başkent Madrid'de düzenlenen LaLiga Genel Kurulu toplantısında geldi. Gazete, kararın ardındaki nedenin LaLiga'nın UEC'ye sağladığı iddia edilen ve 1 milyon euroyu aşan finansman olduğunu belirtti.

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Gil Marín, daha önce Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) adıyla bilinen Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği'nin yürütme kurulu üyesi.

Birinci ve ikinci lig kulüplerini bir araya getiren LaLiga Genel Kurulu'nda, Gil Marín'in 2020'den bu yana Clemente Villaverde'nin yerine yürüttüğü birinci başkan yardımcılığı görevinden ayrıldığı duyuruldu.

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Gil Marín, geçtiğimiz yıllarda Javier Tebas'ın Real Madrid'le yaşadığı mücadelelerde en güçlü destekçilerinden biri oldu. Ancak bir dönem Avrupa Süper Ligi projesine geçici olarak destek vermesi, diğer kulüplerin tepkisini çekmiş ve aralarındaki ilişkiler gerilmişti.

Miguel Ángel Gil Marín, Mart 2020'de resmen LaLiga birinci başkan yardımcılığı görevine gelmişti. Bu görev ona aynı zamanda Real Madrid, Barcelona, Real Betis, Deportivo Alavés, Sevilla, Villarreal, Sporting Gijón, Celta Fortuna, Real Oviedo, Las Palmas ve Almería'dan oluşan Delege Komitesi'nde de üyelik sağlamıştı.

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LaLiga tarafından sağlandığı iddia edilen finansmanın Gil Marín'in istifasının doğrudan nedeni olduğu anlaşılan UEC, Avrupa futbolunda gelirlerin daha adil dağıtılmasını talep eden, görece yeni kurulmuş bir organizasyon.

Organizasyon, UEFA ile kıtanın büyük kulüplerini bünyesinde barındıran eski Avrupa Kulüpler Birliği arasındaki ilişkinin yarattığı mevcut gelir dağılımındaki dengesizlik nedeniyle yerel liglerin çökebileceği ve birçok kulübün rekabet gücünü yitirebileceği uyarısında bulunuyor.

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Javier Tebas, UEC'yi kuruluşundan bu yana destekliyor ve bu yaklaşıma desteğini dile getirmek için çeşitli etkinlik ve seminerlere katıldı.

Avrupa futbol sisteminde kulüplerin daha fazla temsil edilmesini talep etme çabaları çerçevesinde Las Palmas ve Osasuna gibi başka kulüpler de bu organizasyona katıldı.

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Farklı kulüp birliklerine verilen destek konusundaki bu görüş ayrılığına rağmen LaLiga içindeki üst düzey kaynaklar AS gazetesine, Tebas ile Gil Marín arasındaki ilişkilerin "mükemmel" olduğunu doğruladı. Aynı kaynaklar, Gil Marín'in birinci başkan yardımcılığından istifa etmesinin, bu görevden ayrılması dışında iki yönetici arasında herhangi bir soruna yol açacağını düşünmüyor.