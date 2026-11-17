Borussia Dortmund savunmacısı Nico Schlotterbeck, Hollanda'yı 5-0 mağlup etmelerinin ardından takımının bitmek bilmeyen yoğunluğunu ve presini vurguladı. Schlotterbeck, millî takımda geçirdiği zorlu yıla da değindi.

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Farklı galibiyet grup liderliğini getirdi

Almanya, UEFA Uluslar Ligi'ndeki son grup maçında Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda Hollanda'yı 5-0 mağlup ederek etkileyici bir performans sergiledi. Borussia Dortmund'un stoperi, uçarak attığı kafa golüyle Jürgen Klopp'un ekibinin A2 Grubu'nu lider tamamlamasına önemli katkı sağladı.

İkinci yarıdaki üstün oyun futbolun keyfini çıkardı

Maçın ardından ARD'ye konuşan Schlotterbeck, takımının akıcı hücum oyunundan duyduğu büyük memnuniyeti dile getirdi ve goller gelmeye başladıktan sonra da ileri gitme isteğini hiç kaybetmediklerini vurguladı.

“İlk yarı gayet iyiydi, ikinci yarı ise gerçekten çok iyi hissettirdi. Bugün sahada arkadaşlarla futbol oynamak keyifliydi,” dedi Schlotterbeck.

“Ne kadar gülümsediğimizi, ne kadar futbol oynadığımızı ve hepsinden önemlisi, skoru 2-0 ya da 3-0 yaptıktan sonra nasıl durmadan oynamaya devam ettiğimizi siz de görmüşsünüzdür. Sonuçta 5-0'lık galibiyeti tamamen hak ettiğimizi söylemek gerek.”

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Ezici yoğunlukla taktikleri boşa çıkarmak

Almanya'nın dirençli Hollanda savunmasını nasıl aştığını değerlendiren Schlotterbeck, devre arasından sonra maçın kilidini açan etkenlerin fiziksel mücadele ve bire bir mücadeleleri kazanmak olduğunu vurguladı.

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“Futbolda yoğunluk her şeydir. Yoğunlukla taktikleri boşa çıkarabilirsiniz. Hollanda'nın bir planı vardı. İlk yarıda oyunu her zaman kontrol edemedik. İkinci yarıda ezici bir yoğunluk ortaya koyduk. Sık sık bire bir mücadelelere girdik. Bu mücadeleleri kazandığınızda oyun, ikinci yarıda olduğu gibi görünüyor. Üstelik topla da çok iyi futbol oynuyoruz. Bunu yapabilecek kapasitedeyiz. Bugün bu yüzden çok iyi bir performans sergiledik.”

Slayt 4: DFB ile zorlu bir yılı aşmak

Schlotterbeck, sakatlıklar ve Dünya Kupası'nda yaşanan hayal kırıklığının da damga vurduğu 2026 yılını değerlendirirken takımın birlikteliği ve Klopp yönetimindeki parlak geleceği konusunda iyimser olduğunu söyledi.

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“Buna her zaman iki açıdan bakmam gerekiyor. Şunu söylemeliyim ki DFB [Almanya millî takımı] ile ne zaman bir araya gelsem kendimi hep iyi hissettim. Mart ayında iyi bir hazırlık kampı geçirdik. Dünya Kupası'na iyi başladık,” dedi Schlotterbeck.

“Benim için Dünya Kupası ve sakatlık nedeniyle kişisel olarak son derece zordu. Sonra elendik ve Yunanistan'a karşı oynadığımız son kamp maçında iyi bir oyun sergilemedik. Ne kadar harika bir takımımız olduğuna dair işaretleri görebiliyorsunuz... Bugün baskı hissetmedik. Bu yüzden de bugün oynadığımız gibi oynadık.”