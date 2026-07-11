Ezici bir galibiyet… Suudi Al-Ahli, ilk hazırlık maçında olağanüstü bir performans sergileyerek dişlerini gösterdi

Suudi Al-Ahli, Avusturya’da düzenlediği hazırlık kampı kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında Avusturyalı Pensgau Zalfelden takımını 8-0’lık ezici bir skorla mağlup ederek yeni sezona yönelik hazırlıklarına mükemmel bir başlangıç yaptı.

"El-Raqi" lakaplı takım, maçın ilk dakikalarından itibaren güçlü bir hücum performansı sergiledi ve karşılaşmanın gidişatını tamamen kontrol altına aldı. İki takım arasındaki bariz teknik ve fiziksel farklardan yararlanarak rakibinin kalesine defalarca ulaşmayı başardı.

Maçta, iki gol atarak dikkatleri üzerine çeken genç Brezilyalı forvet Ricardo Matias parladı ve gelecek vaat eden hücum yetenekleriyle mevcut hazırlık döneminde kendisine daha fazla yer açabileceğini kanıtladı.

Ayrıca Meşal El-Mutairi, teknik kadrodan aldığı fırsatı değerlendirerek bir gol atmayı başardı; bu, hazır olduğunu ve gelecek sezon için takımın seçenekleri arasında yer almak istediğini gösteren olumlu bir işaret oldu.

Ayrıca okuyun... Infantino, hakemlik

tartışmalarının ortasında Mısır’a mesaj gönderdi Ayrıca okuyun... Al-Hilal hayal gücünün ötesine geçiyor... Barcelona’nın kalbinden Ravinia’yı kapmak için “çılgın” teklif

Parlak performanslar sadece genç oyuncularla sınırlı kalmadı; yeni transferler de erken bir iz bıraktı. Musa Abu Bakr bir gol atarken, Edward Spirtzyan da Al-Ahli’deki kariyerine bir golle başladı ve her ikisi de taraftarlara, takıma ihtiyaç duyulan katkıyı sağlayabilecekleri konusunda güven verici mesajlar gönderdi.

Diğer yandan, teknik ekip bir dizi genç oyuncuya deneyim kazanma fırsatı verdi. Kaleci ikilisi Ali Bakhshwin ve Salman Al-Jadani ile Salem Abdullah’ın sahaya çıkması, kulübün yükselen yetenekleri hazırlamaya ve onlara A takımla birlikte oynama fırsatı vermeye verdiği önemi teyit eden bir adım oldu.

Bu büyük galibiyetle Al-Ahli, Avusturya kampına mükemmel bir başlangıç yaptı ve daha zorlu sınavlara girmeden önce erkenden dişlerini gösterdi. Hücumda gösterilen olumlu işaretler ve yeni oyuncuların takıma uyum sağlaması, teknik kadroya yeni sezonun başlaması öncesinde önemli bir moral verdi.