Ezenwa: Slimani'yi durdurmak, Mahrez'i durdurmaktan daha zordu
Ezenwa, 2018 Dünya Kupası Elemeleri’ndeki Cezayir maçında Nijerya’nın kalesini koruyan isim olmuştu. Karşılaşma John Ogu ve Yacine Brahimi'nin karşılıklı golleriyle 1-1 sona ermişti.
Goal’e açıklamalarda bulunan 31 yaşındaki file bekçisi, bugüne kadar kendisini en çok zorlayan oyuncunun Islam Slimani olduğunu ifade etti.
Maçtan önce herkesin Riyad Mahrez’den çekindiğini ancak sahada işlerin değiştiğini söyleyen Ezenwa, “Slimani gerçekten özel bir oyuncu. Mahrez’in bize sorun çıkarmasını bekliyorduk ama Slimani defansımızdaki herkesin kâbusu oldu” diye konuştu.
Bonservisi Leicester City’de bulunan ve geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen Slimani, bu sezon başında ise Monaco’ya kiralanmıştı.
31 yaşındaki forvet Ligue 1’de çıktığı 18 maçta 9 gol atıp 7 de asist yaparak takımına önemli katkı verdi.