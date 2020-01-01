Ezenwa: Slimani'yi durdurmak, Mahrez'i durdurmaktan daha zordu

Nijeryalı kaleci Ikechukwu Ezenwa, bugüne kadar durdurmakta en çok zorlandığı futbolcunun Islam Slimani olduğunu söyledi.

Ezenwa, 2018 Dünya Kupası Elemeleri’ndeki maçında ’nın kalesini koruyan isim olmuştu. Karşılaşma John Ogu ve Yacine Brahimi'nin karşılıklı golleriyle 1-1 sona ermişti.

Goal’e açıklamalarda bulunan 31 yaşındaki file bekçisi, bugüne kadar kendisini en çok zorlayan oyuncunun Islam Slimani olduğunu ifade etti.

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Maçtan önce herkesin Riyad Mahrez’den çekindiğini ancak sahada işlerin değiştiğini söyleyen Ezenwa, “Slimani gerçekten özel bir oyuncu. Mahrez’in bize sorun çıkarmasını bekliyorduk ama Slimani defansımızdaki herkesin kâbusu oldu” diye konuştu.

Daha fazla takım

Bonservisi ’de bulunan ve geçtiğimiz sezon ’de kiralık olarak forma giyen Slimani, bu sezon başında ise ’ya kiralanmıştı.

31 yaşındaki forvet ’de çıktığı 18 maçta 9 gol atıp 7 de asist yaparak takımına önemli katkı verdi.