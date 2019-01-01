Ezeli rekabette zafer İngiltere'nin: 2-1
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Fransa'da düzenlenen 2019 Kadınlar Dünya Kupası'nda İngiltere ile İskoçya D grubu mücadelesinde karşı karşıya geldi.
İngiltere 14. dakikada Nikita Parris'in penaltı golüyle öne geçerken 40'ta Ellen Toni White skoru 2-0'a taşıdı ve ilk yarı bu skorla bitti.
İkinci yarıda İskoçya'nın farkı azaltma çabaları 79'da sonuç verdi. Claire Emslie ile farkı bire indiren İskoçlar kalan dakikalarda gol bulamadı ve maçı 2-1 İngiltere kazandı.
D grubunun diğer mücadelesi Arjantin ile Japonya arasında 10 Haziran'da saat 19.00'da oynanacak.