Ezeli rakipler, hazin bir olayın ardından futbolu bir kenara koydu.

Everton ve Liverpool taraftarları, futbolun sadece bir oyun olmadığını ve hayattaki önemli olaylardan asla bağımsız tutulmadığını bir kez daha kanıtladı.

Taraftarlar, Goodison Park'taki Merseyside derbisi sırasında acımasızca öldürülen 9 yaşındaki kız çocuğu Olivia Pratt-Korbel'i anmak için bir araya geldi.

Ne yaşandı?

Dokuz yaşındaki çocuk, trajik bir şekilde öldü ve annesi Cheryl, 22 Ağustos'ta Dovecot'taki evinde bir adamı kovaladıktan sonra maskeli bir silahlı adam tarafından vurulmaktan kurtulamadı.

Acılı anne, saldırgan tarafından vurulduktan sonra yaralandı.

Futbol maçları sırasında ezeli rakip olan ve birbirlerine karşı düşmanca hisler besleyen Everton ve Liverpool taraftarları bu olaya karşı sessiz kalamadı.

İki büyük taraftar grubu, futboldaki rekabeti bir kenara bırakarak yaşanan bu hazin olayı protesto etti.

Taraftar grupları, bir araya gelerek ortak bir pankart açtı ve gözyaşları sel oldu.

Premier Lig'de oynanan maçın dokuzuncu dakikasında sahadaki dev ekranda Pratt-Korbel'in fotoğrafı görüntülendi.

Tüm taraftarlar, öldürülen küçük kızın anısına bu anı ayakta alkışladı.

İki kulübün renklerinden oluşan kırmızı ve mavi pankartın üzerine 'Yeter artık!" mesajı yer aldı.

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Pratt-Korbel öldüğünden beri, Merseyside Polisi, silahlı adamın suç mahallinden kaçtığını gösteren bir görüntü yayınmadı.

Pratt-Korbel'in ölümüyle ilgili olarak, biri Huyton'dan 36 yaşında ve diğeri Dovecot'tan 33 yaşında bir adam olmak üzere iki adam cinayet şüphesi ve iki cinayete teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı.

Ancak o zamandan beri kefaletle serbest bırakıldılar.

Trajik cinayet, şehir genelinde öfkeyle karşılandı ve herkesi büyük bir üzüntüye boğdu.

Salı günü, Liverpool kıdemli adli tıp görevlisi Andre Rebello, silahlı müdahale görevlilerinin Pratt-Korbel'i göğsünden kurşun yarası almış halde bulunduğunu açıkladı.

Bir polis onu 'kepçeledi' ve hayatını kurtarmak için Alder Hey Çocuk Hastanesine götürdü.

Polis, saldırgan daha fazla ateş açmadan önce kapıyı kapatmaya çalışırken yaralandığı için Cheryl'in yaralarının tedavisinin hala devam ettiğini söyledi.

Liverpool taraftarları, geçtiğimiz Cumartesi günü Bournemouth'u 9-0 yendikleri maçta Pratt-Korbel için bir dakika boyunca alkış tutmuştu.

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