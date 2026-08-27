Kaybettiğiniz rakipler vardır, bir de asla yenemeyeceğiniz tek bir rakip vardır. Avrupa'nın kralı ve rekorlarının sahibi Real Madrid için bu kâbusun tek bir adı var: Arsenal.

Yıllarca süren kaçıştan sonra Şampiyonlar Ligi kurası yeniden karşılaşmaya karar verdi ve José Mourinho yönetimindeki Real Madrid'i, hiç kıramadığı tek kompleksiyle karşı karşıya getirdi.

Bugün Monako'da yapılan 2026/2027 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kurası, İspanyol ekibi Real Madrid'i İngiliz ekibi Arsenal ile ateşli ve tekrar eden bir karşılaşmada eşleştirdi ve kraliyet kulübünün kıtasal tarihindeki en utanç verici istatistiklerden birini yeniden gündeme taşıdı.

Dünyaca ünlü futbol istatistik ağı "Opta", özel bir raporunda, Real Madrid'i Arsenal karşısında takip eden şok edici rakamı açıkladı. Ağ, Arsenal'in, Real Madrid'in Avrupa Kupası / UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde diğer tüm takımlardan daha fazla karşılaştığı ve karşısında hiçbir zaman herhangi bir galibiyet elde edemediği takım olduğunu vurguladı.

İki takım arasındaki geçmiş, kıtasal turnuvada 4 resmi karşılaşma içeriyor ve İspanyol devi bu maçlarda bir kez olsun galibiyetin tadını çıkaramadı; bir beraberlik ve üç mağlubiyet yaşadı.

Bu kompleksin kökleri 2005/2006 sezonuna dayanıyor. O sezon Thierry Henry önderliğindeki Arsenal, Santiago Bernabéu'da kazanıp Highbury'de berabere kalarak Real Madrid'i son 16 turunda elemişti. Ardından karşılaşma geçen sezon yenilendi ve Arsenal, Avrupa'nın tarihi şampiyonuna karşı gidiş-dönüş maçlarında galip gelerek kompleksini pekiştirdi.

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Ve şimdi, yeni kuranın perdesi kapanırken, Real Madrid ekibinin bu ezeli laneti kırmak için son bir fırsatı olacak; ya da Arsenal'in, Avrupa'nın kralının yenemediği tek kâbus olarak sonsuza dek kalacağını teyit edecek.

Resmi maçlar (UEFA Şampiyonlar Ligi)

2005-2006 son 16 turu (ilk maç): Real Madrid 0-1 Arsenal (Madrid'de, Thierry Henry'nin golü).

2005-2006 son 16 turu (rövanş): Arsenal 0-0 Real Madrid (Londra'da).

2024-2025 çeyrek final (ilk maç): Arsenal 3-0 Real Madrid.

2024-2025 çeyrek final (rövanş): Real Madrid 1-2 Arsenal (Arsenal iki maçın toplamında 5-1 üstünlükle tur atladı).