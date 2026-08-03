Eylül toplantısı: İnfantino'ya karşı Avrupa'daki protesto hareketinde yeni bir dönüm noktası

Yaklaşık bir ay sonra Avrupa futbol dünyası, en önemli kurumsal toplantılarından birine, Avrupa Kulüpler Birliği'nin (EFC) genel kurul toplantısına sahne olacak. Toplantı, 28-30 Eylül tarihleri arasında Kopenhag'da düzenlenecek.

800'den fazla Avrupa kulübünü temsil eden organizasyon, bu etkinliği "Avrupa kulüpleri için sezonun en önemli etkinliği" olarak takdim ediyor. "Foot Mercato" ağının aktardığına göre, liderler burada futbolun en önemli meselelerini tartışıyor, ortak öncelikleri belirliyor ve geleceğin hatlarını çiziyor.

Avrupa Kulüpler Birliği ayrıca bunun "sezon boyunca her büyüklükteki kulübün oyunun geleceğini etkilemek için bir araya geldiği tek zaman" olduğunun altını çiziyor.

FIFA'nın yönetişimi ve Gianni Infantino'nun yol açtığı krizin, tartışmaların temel eksenini oluşturması bekleniyor. Avrupa Kulüpler Birliği'nin, Dünya Kupası paylarının bir kısmını yatırımcılara satmayı amaçlayan "FIFA Forward Enterprise" projesine açıkça karşı çıkmış olması göz önünde bulundurulduğunda, bu toplantının Avrupa'daki protesto hareketi açısından bir başka dönüm noktasını temsil etmesi bekleniyor.

Bu genel kurulun, yalnızca yıllık bir toplantıdan çok daha geniş sonuçları olabilir. Avrupa Futbol Birliği, bunun futbol takviminde öne çıkan bir etkinliği temsil ettiğini, burada yeni ortaklıklar kurulduğunu, yenilikçi fikirlerin paylaşıldığını ve futbolun zorluklarıyla başa çıkmak için özel olarak tasarlanmış çözümler geliştirildiğini vurguluyor.

Birlik, hedefinin "rekabetleri güçlendirmek, kadın futbolunu geliştirmek, genç yeteneklerin gelişimini ileriye taşımak, mali sürdürülebilirliği sağlamak ve futbolun uzun vadeli geleceğini güvence altına almak" olduğunu belirtiyor.

Bu istikrarsız ortamda, Nasser Al-Khelaifi'nin Avrupa Futbol Birliği başkanlığına adaylığına dair birçok söylenti dolaşıyor; bu da toplantının siyasi ağırlığını artıracak bir gelişme olur.

FIFA başkanlık seçimlerine birkaç ay kala, 800'den fazla Avrupa kulübünü bir araya getiren birleşik bir cephe, Gianni Infantino'ya güçlü bir mesaj gönderebilir ve futbol dünyasındaki güç dengelerini etkileyebilir.



