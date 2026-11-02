Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Mühendis Hani Ebu Rida ile Mısır Milli Takımı'nın kaptanı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı bir araya getiren görüşme, iki taraf arasındaki ilişkiye yeniden dikkat çekti. Söz konusu görüşme, Mısır kaptanının teknik heyete yönelik tutumuna ilişkin geçtiğimiz süreçte ortaya atılan soru işaretlerinin gölgesinde gerçekleşti; Salah, geçen eylülde milli takım kampından ayrılmıştı.

Mısır Futbol Federasyonu, Hani Ebu Rida'nın Türkiye ziyaretine ve Muhammed Salah ile görüşmesinin amacına dair ayrıntıları açıklayan resmî bir bildiri yayımladı. Bildiride, ziyaretin federasyonun milli takım yıldızlarıyla sürekli iletişim halinde olma gayretinin bir parçası olduğu vurgulandı.

Mısır Futbol Federasyonu bildirisinde şu ifadelere yer verdi: "Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hani Ebu Rida, amacı milli takımın kaptanı ve Mısır futbolunun en önde gelen yıldızlarından biri olan yıldız futbolcu Muhammed Salah ile buluşmak olan Türkiye ziyareti sırasında, federasyonun milli takım yıldızlarıyla sürekli iletişim halinde olma gayreti çerçevesinde onunla bir görüşme yapmaya özen gösterdi."

Bildiride şöyle devam edildi: "Görüşmede, milli takımın başarılarının devamına katkı sağlayacak şekilde takımın yolculuğunun önüne çıkabilecek engellerin ortadan kaldırılmasının yolları ele alındı. Ayrıca sistemin tüm unsurları arasında iletişim ve uyumun önemi, tek yürek bir takım ruhuyla hareket etmenin gerekliliği, milli takım, teknik heyeti ve oyuncularının önüne yaklaşan uluslararası müsabakalara hazırlık amacıyla en iyi ortamın hazırlanması vurgulandı."

Bildiri şu şekilde sürdü: "Federasyon başkanı, Mısır futbolunun en önemli simgelerinden biri ve milli takımın kaptanı olması nedeniyle Muhammed Salah'ın temsil ettiği role büyük takdirini dile getirdi. Federasyonun, Mısır taraftarlarının beklentilerini karşılayacak şekilde milli takıma her türlü destek ve yardımı sunma gayretinde olduğunu da vurguladı."

Mısır Milli Takımı'nın kaptanı ve Türk ekibi Trabzonspor'un oyuncusu Muhammed Salah, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemeleri kapsamındaki Angola maçının ardından eylül 2026'da Mısır kampından ayrılmış; bu olay, Hüsam Hasan yönetimindeki teknik heyetle olan ilişkisine dair birçok soru işaretini beraberinde getirmişti.

Salah'ın ayrılışı, Hüsam Hasan'ın golsüz berabere sonuçlanan Angola karşılaşmasında 60. dakikada onu oyundan alma kararının ardından geldi. Teknik direktör maçın ardından kararının tamamen teknik gerekçelere dayandığını açıklamış, milli takım kaptanının herhangi bir sakatlık yaşamadığını vurgulamıştı.

Öte yandan Mısır Milli Takımı, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin üçüncü ve dördüncü haftaları kapsamında Malavi ile oynayacağı iki maça hazırlanıyor. Mısır kampı, önümüzdeki 9 kasımda Milli Takımlar Merkezi'nde başlayacak.

İki takım arasındaki ilk maçın, üçüncü hafta müsabakaları kapsamında 13 kasımda Kahire Uluslararası Stadı'nda oynanması planlanıyor. Takımlar ardından, dördüncü hafta hesabına, aynı ayın 17'sinde Malavi'deki Bingu Uluslararası Stadı'nda yeniden karşı karşıya gelecek.

Mısır Milli Takımı, elemelerin ikinci grubunda Angola, Güney Sudan ve Malavi milli takımlarıyla birlikte yer alıyor. Mısır, 4 puanla averaj farkıyla Angola'nın önünde liderlik koltuğunda otururken, Malavi 3 puanla üçüncü sırada bulunuyor; Güney Sudan Milli Takımı ise puansız olarak son sırada yer alıyor.

Mısır Milli Takımı, eleme serüvenine kendi sahasında Angola ile golsüz berabere kalarak başlamış, ardından deplasmanda Güney Sudan'ı 5-0 mağlup ederek büyük bir galibiyet elde etmişti.