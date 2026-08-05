Eylül'den önce harekete geçmeyecek: Suudi Arabistan'ın Infantino krizindeki sessizliğinin sırrı ne?

Gazete haberleri, Dünya Kupası'nın özelleştirilmesi projesinin başarısızlığa uğramasının ardından koltuğunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'nun yaşadığı krize karşı Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun sessiz kalmasının nedenini ortaya çıkardı.

İngiliz gazeteci Ben Jacobs bugün çarşamba günü, bunun nedeninin kısmen Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nda ağustos ayı sonunda yapılması beklenen seçimlere dayandığını açıkladı.

Aynı kaynağa göre, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu 30 ağustos günü olağanüstü genel kurul toplantısı düzenleyecek ve Suudi Arabistan Millî Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından istifasını sunan Yasser Al Misehal'in yerine yeni bir başkan seçecek.

Ben Jacobs, FIFA'nın başında yeni bir dönem için aday olmaması yönündeki baskıların artması karşısında, Suudi Arabistan'ın Infantino'nun geleceğine dair resmî bir tutum açıklamamasının başlıca nedenlerinden birinin bu seçim süreci olduğunu ekledi.

Jacobs, bir dizi üst düzey Suudi yetkiliye dayanarak, Suudi futbol koridorlarında Infantino'nun görevine devam etmesine yönelik bir muhalefet bulunduğunu, ancak resmî tutumun büyük olasılıkla Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'ndaki seçimlerin tamamlanmasının ardından eylül ayından önce netleşmeyeceğine dikkat çekti.

Bu gelişmeler, FIFA Başkanı'nın, Uluslararası Federasyon turnuvalarının ticari haklarından bir payın satışına yönelik projeden vazgeçmesinin ardından bir dizi kıtasal ve ulusal federasyondan gelen artan baskılarla karşı karşıya kaldığı bir dönemde yaşanıyor. Söz konusu proje geniş bir eleştiri dalgasına yol açmış ve birçok futbol çevresinde sahip olduğu desteğin gerilemesine neden olmuştu.

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