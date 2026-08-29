Excelsior, uzatma dakikalarında Sparta Rotterdam'a karşı oynanan Rotterdam derbisini kazandı. Komşular arasındaki mücadele uzun süre 1-1 bitecek gibi görünse de maçın bitimine çok az kala Nesto Groen, Excelsior'un mutlak kahramanı oldu: 2-1. Ruben den Uil'in ekibi, üç maçta altı puan topladı; Sparta ise dört puanda kaldı.

Maç öncesinde gündem ağırlıklı olarak Ayoni Santos'tu. Santos statta yer aldı, ancak kadroda bulunmadı. Sparta Teknik Direktörü Rogier Meijer, somut şekilde ilgilenen PSV'ye odaklandığı için Yeşil Burun Adalı oyuncuyu kadro dışı bırakma kararı aldı.

Eğlenceli geçen açılış bölümünün ardından gole ilk yaklaşan takım Sparta oldu. Jens Toornstra, topu Shunsuke Mito'ya aktardı. Mito da ortasını Milan Zonneveld'e gönderdi. Forvet, Jan Plug'un mükemmel müdahalesi nedeniyle son vuruşu yapamadı.

Excelsior daha sonra oyunda giderek daha etkili olmaya başladı ve bu durum, kısa kullanılan bir köşe vuruşunda öne geçmelerini sağladı. Sparta topu uzaklaştırdığını düşündü, ancak Sliti buna izin vermedi. Feyenoord'dan kiralanan oyuncu topa gelişine vurdu: 1-0.

Bu, Sliti için güzel bir andı; böylece Excelsior formasıyla ilk golünü attı. Sparta adına bir sonraki aksilik ise devre bitmeden yaşandı. Robin van Cruijsen sakatlanarak oyundan çıktı ve yerine Casper Terho girdi.

İkinci yarının başlamasının üzerinden sadece birkaç dakika geçmişti ki Spartalılar eşitliği yakaladı. Mitchel van Bergen, topu Zonneveld'e aktardı; o da çaresiz durumdaki Stijn van Gassel'in arkasına sert vurdu: 1-1.

Bu, Zonneveld'in bu sezon ilk 11'de başladığı bir maçta attığı ilk goldü. Geçen hafta FC Utrecht'e karşı yedekten oyuna girerek gol bulmuştu (3-3). Eşitlik golünün ardından takımlar uzun süre birbirine çok denk bir görüntü sergiledi.

Karşılaşma 1-1 bitecek gibi görünüyordu, ancak öyle olmadı. Bir köşe vuruşunda Ilano Silva Timas topla buluştu. Onun kafa vuruşu takım arkadaşı Groen'e ulaştı, Groen de yakın mesafeden kafayla ağları havalandırarak büyük bir coşku yarattı: 2-1.







