Excelsior'un yıldız oyuncusu Arthur Zagré, (Beyaz) Rusya karşısında milli takımdaki ilk maçına çıkabilir

Burkina Faso Futbol Federasyonu, Facebook üzerinden Arthur Zagré ile sözleşme imzaladığını duyurdu. Excelsior’da forma giyen savunma oyuncusu, önümüzdeki ay Volgograd’da Les Étalons’un Rusya ile oynayacağı hazırlık maçında ilk kez milli formayı giyebilir. Dört gün sonra, 9 Haziran’da Burkina Faso, Beyaz Rusya ile karşılaşacak.

24 yaşındaki Zagré, Fransa'da doğup büyüdü ve gençlik yıllarında (18 ve 19 yaş altı) Paris Saint-Germain formasıyla ülkesini temsil etti.

PSG'de çıkış yakalayamasa da, AS Monaco onda potansiyel gördü ve 10 milyon euro transfer ücreti ödedi.

Monaco'da da kendini gösteremedi ve ardından sırasıyla Dijon, FC Utrecht ve Excelsior'a kiralandı. 2023'te Rotterdam ekibi onu bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

O zamandan beri Zagré, Excelsior'da tartışmasız en önemli oyunculardan biri haline geldi ve bugüne kadar 104 maçta forma giydi, 6 gol attı ve 13 asist yaptı.

Fransa A Milli Takımı'nda forma giyme şansı hiç olmadı, ancak Burkina Faso kökenli sol bek, yakında büyük olasılıkla A Milli Takımı'nda forma giymeye başlayacak.

Ebeveynleri Burkina Faso kökenli olan Zagré, milli takımda bazı tanınmış isimlerle karşılaşacak. Lassina Traoré ve Bertrand Traoré (eski Ajax oyuncusu) ile Bayer Leverkusen'in savunma oyuncusu Edmond Tapsoba, FIFA sıralamasında 62. sırada yer alan bu ülkeyi temsil ediyor.