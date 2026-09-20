Excelsior Teknik Direktörü Ruben den Uil, takımının Ajax karşısında ortaya koyduğu performansa neredeyse inanamıyor. Rotterdam ekibi, Amsterdam temsilcisiyle 2-2 berabere kalırken Den Uil’e göre bunda büyük mücadele gücünün yanı sıra gereken şans da etkili oldu.

Genç teknik adam, iki takım arasındaki bireysel kalite farkının büyük olduğunu kabul etti. Ona göre Ajax çok daha fazla seçeneğe sahipti, bu yüzden Excelsior’un daha çok maça tutunması gerekti.

Den Uil, oyuncularının sonuç almak için son sınırlarına kadar gittiğini gördü. Bu nedenle teknik direktör, maçın ardından takımının Amsterdam ekibi karşısında ayakta kalış biçiminden son derece memnun kaldı.

Özellikle Tolu Arokodare, Den Uil üzerinde büyük bir etki bıraktı. Excelsior teknik direktörüne göre oyuna girdikten kısa süre sonra 2-2’yi atan Nijeryalı santrfor, fiziği ve boyu sayesinde neredeyse durdurulamaz durumda.

“Tolu, bu lig için neredeyse hile gibi. O kadar güçlü ve o kadar uzun ki. Bir cheatcode, bu normal değil” diye gülen teknik adam, maçın ardından şöyle konuştu: “Savunmada not olarak on alsan bile, bu adam yine üstüne çıkıyor ve topu kafayla içeri gönderebiliyor.”

Den Uil, Ajax kadrosunun geri kalanına da hayranlık duyuyor. Excelsior teknik direktörüne göre Amsterdam ekibi, bir yıl öncesine kıyasla tamamen farklı ve Ajax olağanüstü derecede fazla kaliteye sahip.

Den Uil, “Onların birkaç tane inanılmaz derecede iyi oyuncusu var. Eredivisie için bile bu sıra dışı” sözleriyle devam etti.

İşte tam da bu yüzden Den Uil, alınan puanla özellikle gurur duyuyor. “Bu gerçekten bizim adımıza son derece etkileyici bir performans ve bazen topun içeri girmemesi için şansa da ihtiyacınız oluyor.”