Willem II, bu VriendenLoterij Eredivisie sezonundaki ilk galibiyetini hâlâ bekliyor. Tilburg ekibi, cumartesi akşamı sahasında Excelsior karşısında ağır bir yenilgi aldı: 0-3. Golleri David Garden, Rick Meissen ve Irakli Yegoian attı.

Willem II, yükselişin ardından oynadığı ilk iki maçı kaybetmişti, ancak geçen hafta sahasında sc Heerenveen karşısında ilk puanını almıştı: 2-2. Bu maç öncesinde üç karşılaşmada altı puan toplayan Excelsior karşısında teknik direktör John Stegeman, ekibiyle birlikte nihayet ilk galibiyeti almayı umuyordu.

Excelsior, henüz sekizinci dakika dolmadan öne geçti. Yegoian soldan ortaladı, Garden topu ağlara gönderdi: 0-1.

Kısa süre sonra Willem II beraberlik golüne çok yaklaştı. Devin Haen, kayan Eric da Silva Moreira'nın bacağına da çarpan topu direkten döndürdü. Ancak pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle bayrak da kalktı.

0-2, yarım saat geçtikten sonra geldi: Excelsior, bu sezon ilk kez olmayacak şekilde bir kornerden gol buldu. Bu kez Meissen, köşe vuruşunda kafayla ağları havalandırdı. Willem II ise devre arasına kadar buna neredeyse hiç karşılık veremedi.

İkinci yarının başında, böylece Willem II formasıyla ilk maçına çıkan Tonny Vilhena oyuna girdi. Bitime 15 dakika kala ise Manchester United'dan kiralanan Chido Obi ile Tilburg ekibinin kadrosuna bir debutan daha dahil oldu.

Ancak onlar da yenilgiyi engelleyemedi. Hatta daha da fazlası oldu: Stijn van Gassel'in uzun degajının ve mükemmel bir aksiyonun ardından Yegoian, yakın direğe sert bir vuruş yaparak skoru 0-3'e getirdi ve maçın sonucunu belirledi.