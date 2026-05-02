Excelsior, FC Groningen'e karşı son dakikada attığı golle Eredivisie'de büyük bir adım attı

Excelsior, Cumartesi akşamı Eredivisie'de küme düşmeme mücadelesinde büyük bir adım attı. Rotterdam ekibi, Gyan de Regt'in son dakikada attığı golle FC Groningen'i 2-3 mağlup etti ve şu anda on altıncı sıradaki Telstar'ın dört puan üzerinde, on dördüncü sırada sağlam bir konumda bulunuyor. Velsen ekibi, NEC ile karşılaşacak. Groningen ise 10. sıraya geriledi ve Sparta'nın pazar günü 3 puan fark açabileceğini biliyor.

Groningen, Euroborg'da kendi taraftarları önünde rüya gibi bir başlangıç yaptı. Üçüncü dakikada David van der Werff'in muhteşem bir köşe vuruşu uzak direğe gitti, orada Tika de Jonge ortaya çıkıp kafayla golü attı: 1-0.

Tygo Land, takım arkadaşı Younes Taha'ya güzel bir pas attığında 2-0'lık skor yakındı. Ofansif orta saha oyuncusu biraz fazla tereddüt etti ve sonunda topun Lennard Hartjes tarafından ayaklarının önünden uzaklaştırıldığını gördü.

Karşı tarafta Excelsior, Casper Widell ile skoru eşitleme şansı yakaladı, ancak onun kafa vuruşu Groningen savunmacısı Marco Rente tarafından çizgi önünden ustaca uzaklaştırıldı.

İlk yarı bitimine beş dakika kala Excelsior ve Widell nihayet golü buldu. İsveçli forvet, Emil Hansson'un köşe vuruşundan topu aldı ve yerden Etienne Vaessen'in arkasına kafayla gönderdi: 1-1.

İlk yarıda olduğu gibi Groningen ikinci yarıya da harika bir başlangıç yaptı. De Jonge, Taha'ya pas verdi; Taha, Stijn van Gassel ile karşı karşıya kaldı ve bu kez Excelsior kalecisini geçmeyi başardı: 2-1.

İkinci yarının ortasında Excelsior, birdenbire skoru eşitledi. Rick Meissen'in derin pası Dies Janse'nin arkasına düştü ve Derensili Sanches Fernandes'e ulaştı. Forvet, Janse'yi iyi bir şekilde geçip ince bir ayak hareketiyle golü tamamladı: 2-2.

Groningen, beraberlik golüyle sarsıldı ve Taha sayesinde neredeyse anında tekrar öne geçme fırsatı yakaladı. Ancak onun şiddetli serbest vuruşu üst direğin üstünden dışarı çıktı ve kısa bir süre sonra Van Gassel, Jorg Schreuders’in kısa köşeye doğru attığı şutu iyi bir şekilde kurtardı.

Groningen öne geçmek için en fazla çaba gösteren takımdı, ancak 90. dakikada Excelsior bir kontra atakla sert bir darbe indirdi. Arthur Zagré topu geri kazandı, hızla ilerledi ve De Regt'e pas verdi; De Regt ise güzel bir çalımla Vaessen'i çaresiz bıraktı: 2-3.