Excelsior, uzatma dakikalarında Sparta Rotterdam karşısında Rotterdam derbisini kazandı. Komşular arasındaki mücadele uzun süre 1-1 bitecek gibi görünse de maçın bitimine kısa süre kala Nesto Groen, Excelsior’un mutlak kahramanı oldu: 2-1. Ruben den Uil’in ekibi, üç maçta altı puan topladı; Sparta ise dört puanda kaldı.

Maç öncesinde en çok konuşulan isim Ayoni Santos’tu. Stadyumda yer almasına rağmen kadroya alınmadı. Sparta Teknik Direktörü Rogier Meijer, somut şekilde ilgilenen PSV’ye odaklandığı için Yeşil Burunlu oyuncuyu kadro dışında bırakma kararı aldı.

Eğlenceli geçen açılış bölümünün ardından gole ilk yaklaşan taraf Sparta oldu. Jens Toornstra, topu Shunsuke Mito’ya aktardı; Mito da Milan Zonneveld’e doğru ortaladı. Jan Plug’un mükemmel müdahalesi sayesinde forvet oyuncusu vuruşunu tamamlayamadı.

Daha sonra oyunda giderek üstünlüğü ele alan Excelsior, kısa kullanılan bir kornerin ardından öne geçmeyi başardı. Sparta topu uzaklaştırdığını düşündü, ancak Sliti buna izin vermedi. Feyenoord’dan kiralanan oyuncu topa gelişine çok sert vurdu: 1-0.

Bu an, böylece Excelsior formasıyla ilk golünü atan Sliti için de özel bir ana dönüştü. Sparta adına bir sonraki aksilik ise devre bitmeden yaşandı. Robin van Cruijsen, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerine Casper Terho girdi.

İkinci yarının başlamasının üzerinden sadece birkaç dakika geçmişti ki Spartalılar eşitliği yakaladı. Mitchel van Bergen, topu Zonneveld’e bıraktı; Zonneveld de çaresiz kalan Stijn van Gassel’in arkasından topu sert bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-1.

Bu, Zonneveld’in bu sezon ilk 11’de başladığı bir maçtaki ilk golü oldu. Geçen hafta FC Utrecht karşısında (3-3) oyuna sonradan girerek golünü atmıştı. Eşitlik golünün ardından takımlar uzun süre birbirine denk bir görüntü sergiledi.

Karşılaşmanın 1-1 biteceği düşünülüyordu, ancak öyle olmadı. Bir kornerde Ilano Silva Timas topla buluştu. Onun kafa vuruşu takım arkadaşı Groen’e ulaştı, Groen de yakın mesafeden kafayla topu ağlara göndererek büyük bir sevinç patlaması yarattı: 2-1.







