Excelsior, Derensili Sanches Fernandes’i milyonlarca tutarında bir bedel karşılığında bir İngiliz kulübüne sattı

Voetbal International’ın haberine göre, Excelsior ve Huddersfield Town, Derensili Sanches Fernandes’in transferi konusunda anlaşmaya vardı. Forvet oyuncusu, “milyonlarca” bir bedel karşılığında İngiltere’nin üçüncü ligine geçecek.

Şu anda 25 yaşında olan Sanches Fernandes, 2023 yılının ortalarında Jong FC Utrecht'ten Excelsior'a transfer olmuştu. Kralingen'de sağ kanat oyuncusu, kulübün en tehlikeli hücum silahlarından biri haline geldi.

Sanches Fernandes, Excelsior formasıyla toplam 104 maça çıktı; bu maçlarda 20 gol attı ve 13 asist yaptı. Özellikle geçen sezonun son döneminde paha biçilmez bir değer oldu.

Sanches Fernandes, geçtiğimiz Eredivisie sezonunda 6 gol ve 3 asist kaydetti. Gollerinin dördünü 30., 31. ve 32. haftalarda attı.

PEC Zwolle’ye karşı (2-2) attığı bir gol, FC Utrecht’e karşı (5-0 galibiyet) attığı iki gol ve FC Groningen’e karşı (2-3 galibiyet) attığı bir golle Excelsior’a çok değerli puanlar kazandırdı; bu puanlar da sonunda takımın hedefine, yani Eredivisie’de (doğrudan) ligde kalmayı başarmasına yardımcı oldu.

Sanches Fernandes’in sözleşmesi 2027 ortasına kadar devam ediyor; bu nedenle Excelsior, bu yaz onu satarak önemli bir gelir elde etmek zorunda. Evrak işlemleri tamamen tamamlandığında transfer resmi olarak duyurulacak.

Sanches Fernandes şimdi Huddersfield’a Championship’e yükselme mücadelesinde yardımcı olmaya çalışacak. Eski Excelsior oyuncusu Ilias Bronkhorst ve Radinio Balker (eski FC Groningen oyuncusu) halihazırda The Terriers forması giyiyor.